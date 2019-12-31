Merve Dizdar kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Merve Dizdar, çıktığı programlar ve yer aldığı projeler dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Tiyatro, dizi ve film projelerinde yer alan Merve Dizdar, Kanal D'nin dikkat çeken projesi Vatanım Sensin'de de rol almıştı. Peki, Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Merve Dizdar'ın oynadığı diziler ve filmler ile birlikte hayatına dair bazı bilgiler
Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.
İşte, Merve Dizdar'ın rol aldığı diziler ve film projeleri;
|Dizi
|Yıl
|Dizi/Film
|Rol
|Kanal
|Notlar
|2015
|Kertenkele (dizi)
|İrem
|ATV
|2015
|Kırgın Çiçekler
|İrem (Konuk Oyuncu)
|ATV
|2014
|Beş Kardeş
|Fatma
|Kanal D
|2015
|Çılgın Dersane Üniversitede
|Astrolog Özge
|Show TV
|2013
|Doksanlar
|Selin
|ATV
|2013
|Bir Yastıkta (dizi)
|Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu)
|TRT 1
|2012
|İnsanlar Alemi
|Konuk Oyuncu
|2012
|Kavak Yelleri (dizi)
|Saliha
|Sinema
|2020
|Eltilerin Savaşı
|2016
|Yok Artık 2
|2013
|Mandıra Filozofu
|2011
|Bir Ses Böler Geceyi
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