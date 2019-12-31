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Televizyon
Haber Giriş: 31.12.2019 - 16:51,Son Güncelleme:/

Merve Dizdar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

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Merve Dizdar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Merve Dizdar, çıktığı programlar ve yer aldığı projeler dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Tiyatro, dizi ve film projelerinde yer alan Merve Dizdar, Kanal D'nin dikkat çeken projesi Vatanım Sensin'de de rol almıştı. Peki, Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Merve Dizdar'ın oynadığı diziler ve filmler ile birlikte hayatına dair bazı bilgiler

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

İşte, Merve Dizdar'ın rol aldığı diziler ve film projeleri;

Dizi
YılDizi/FilmRolKanalNotlar
2015Kertenkele (dizi)İremATV 
2015Kırgın Çiçeklerİrem (Konuk Oyuncu)ATV 
2014Beş KardeşFatmaKanal D 
2015Çılgın Dersane ÜniversitedeAstrolog ÖzgeShow TV 
2013DoksanlarSelinATV 
2013Bir Yastıkta (dizi)Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu)TRT 1 
2012İnsanlar AlemiKonuk Oyuncu  
2012Kavak Yelleri (dizi)Saliha  
Sinema
2020Eltilerin Savaşı   
2016Yok Artık 2   
2013Mandıra Filozofu   
2011Bir Ses Böler Geceyi
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