Merve Çendik kimdir? Popstar Merve kaç yaşında ve nereli?
Popstar 2018 yarışmacılarından Merve Çendik, yarışmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Merve Çendik'in kim olduğunu, yaşını ve nereli olduğunu merak eden Popstar izleyicileri, Merve Çendik'in özel hayatına dair detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki Merve Çendik kimdir? Popstar Merve Çendik nereli ve kaç yaşında?
Ekran klasikleri arasına giren Popstar 2018'de, yarışan Merve Çendik son günlerde en çok merak edilen isimlerden oldu. Merve Çendik'i tanımaya çalışan vatandaşlar, Popstar 2018'in genç ve başarılı yarışmacısı Merve Çendik hakkında merak ettikleri konuları araştırmaya devam ediyor. İşte ekranların en sevilen programlarından Popstar'ın genç yarışmacısı Merve Çendik hakkında merak edilenler...
1999 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen Merve Çendik lise eğitimini bitirmesinin ardından Konservetuar sınavlarına hazırlanıyor. 3 kardeş olan Merve, Alternatif Rock Müzik tarzında söylediği şarkılarla adından söz ettiriyor. Popstar yarışmasından kendisini tarz bakımından daha çok Can Bonomo'ya yakın hissettiğini söyleyen Merve Çendik, yarışmada en çok Bülent Ersoy'dan çekindiğini söylüyor. Yakın çevresi tarafından "Dediğim dedik" biri olarak tanımlanan Merve Çendik, yarışmadaki hedefinin en sona kadar gitmek olduğunu vurguluyor.
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