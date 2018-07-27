Merve Büyüksaraç kimdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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27.07.2018 - 18:45, Son Güncelleme:

Merve Büyüksaraç kimdir?

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Merve Büyüksaraç kimdir?

Merve Büyüksaraç kimdir sorusu birçok izleyici tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya devam ediyor. 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen ve ardından Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'a katılan Merve Büyüksaraç kimdir? Kaç yaşındadır?

Merve Büyüksaraç, 13 Haziran 1988, Ankara doğumlu, 2006 Türkiye güzelidir.

TED Koleji'nden 2006 yılında mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünü okuyarak eğitimine devam etmiş ve bu bölümden de 2011 yılında mezun olmuştur.

Star TV tarafından düzenlenen Miss Turkey 2006 yarışmasında birinci seçilmiştir ve Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etmiştir.

Merve Büyüksaraç 2007 yılında Buzda Dans yarışmasında yarışmıştır. 2012 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır. Survivor Yarışmasından elenip Türkiye'ye döndüğünde hem Acun Ilıcalı hem Acun Medya ekibine karşı açıklamalarda bulunmuş ve Acun Ilıcalı ile mahkemelik olmuştur.

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