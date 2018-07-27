Merve Büyüksaraç kimdir?
Merve Büyüksaraç kimdir sorusu birçok izleyici tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya devam ediyor. 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen ve ardından Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'a katılan Merve Büyüksaraç kimdir? Kaç yaşındadır?
Merve Büyüksaraç, 13 Haziran 1988, Ankara doğumlu, 2006 Türkiye güzelidir.
TED Koleji'nden 2006 yılında mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünü okuyarak eğitimine devam etmiş ve bu bölümden de 2011 yılında mezun olmuştur.
Star TV tarafından düzenlenen Miss Turkey 2006 yarışmasında birinci seçilmiştir ve Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etmiştir.
Merve Büyüksaraç 2007 yılında Buzda Dans yarışmasında yarışmıştır. 2012 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır. Survivor Yarışmasından elenip Türkiye'ye döndüğünde hem Acun Ilıcalı hem Acun Medya ekibine karşı açıklamalarda bulunmuş ve Acun Ilıcalı ile mahkemelik olmuştur.
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