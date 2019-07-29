Mero Çukur’da mı oynayacak? Dikkat çeken gelişme
Rap müzik camiasında Mero ismiyle bilinen Türk asıllı Alman şarkıcı Enes Meral, yeni sezonda Çukur dizisinin kadrosunda yer alacağı iddiasıyla gündeme geldi. Peki, Mero Çukur’da mı oynayacak? İşte, o iddia hakkında bazı bilgiler
Yeni sezon için hazırlıklarına devam eden Çukur dizisi için yeni bir iddia gündeme geldi. Yapımcının dizinin müzikleri için son dönemlerde çıkış yakalayan Mero isimli Türk asıllı Alman rap şarkıcı ile anlaştığı, iddialar arasında yer aldı.
Konuyla ilgili dizinin yapımcı kanadından henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle