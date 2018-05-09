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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.05.2018 - 16:57, Son Güncelleme:

Mergen nedir? Diriliş Ertuğrul Mergen kimdir?

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Mergen karakteri ile Diriliş Ertuğrul yeni bölümüne giriş yapacak olan Ali Buhara Mete araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediliyor. Türk-Altay mitolojisinde önemli bir anlam taşıyan Mergen, akıl tanrısı anlamına gelmektedir. Peki, Mergen karakterine can veren Ali Buhara Mete kimdir? İşte, Mergen kelimesinin anlamı ve detaylı bilgiler

Mergen, Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisine Mergen karakteri ile dahil olan Ali Buhara Mete, günün araştırılan konusu oldu. Peki, Mergen ismiyle araştırılan Ali Buhara Mete kimdir kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

MERGEN NEDİR?

Mergen Han, Türk ve Altay mitolojisinde Akıl Tanrısı anlamına gelmektedir. Pergen Han olarak da bilinir. Her şeyi bilir. Aklı ve zekayı temsil eder. Göğün yedinci katında oturur. Bilgelik sahibidir. Her şeyi bildiği için her şeye gücü yeter. Oku ve yayı vardır. Bilgeliğiyle attığı ok hedefini şaşırmaz. İnsanlara bilgelik verir. Bilimi ve felsefeyi simgeler. Tanrı Kayra Han'ın oğlu olarak kabul edilir. Mergen, ayrıca masal ve efsane kahramanlarında bir unvan olarak kullanılır; Kan Mergen, Ay Mergen, Kartaga Mergen, Südey Mergen gibi.

(Ber/Per/Mer) kökünden türemiştir. Okçu, nişancı, kahraman demektir. Moğolcada bilge, deha anlamına gelir. Mançu dilinde de birebir aynı biçimde Mergen olarak yer alır.

MERGEN KARAKTERİNE CAN VEREN ALİ BUHARA METE KİMDİR?

Ali Buhara Mete, 20 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Ömer Lütfi Mete'ydi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde üniversite eğitimi aldı. 1995'te, Ömer Lütfi Mete'nin yönetmenliğini üstlendiği ve TGRT'de yayınlanan Ortaklar dizinde rol alarak oyunculuk kariyerine başladı. İlk önemli dizi rolünü 2012'de, Kurtlar Vadisi Pusu'da Kamu Güvenlik Teşkilatı'nın başındaki Akif karakterini canlandırarak elde etti. Çekimleri devam eden Posta Kutusu adlı sinema filminde ilk sinema deneyimini yaşayacaktır. Filmin senaryosu da Mete tarafından yazılmıştır.

YılİsimKarakterNotlar
1995OrtaklarŞenerDizi
2005Yolun SonuTarıkDizi
2007Eşref SaatiMeteDizi
2010Halil İbrahim SofrasıŞenerDizi
2011Bir Kadın TanıdımHüseyinDizi
2012-2015Kurtlar Vadisi PusuAkifDizi
2017Sevda Kuşun KanadındaMeteDizi
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