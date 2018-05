Mergen nedir? Diriliş Ertuğrul Mergen kimdir?

Mergen, Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisine Mergen karakteri ile dahil olan Ali Buhara Mete, günün araştırılan konusu oldu. Peki, Mergen ismiyle araştırılan Ali Buhara Mete kimdir kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

MERGEN NEDİR?

Mergen Han, Türk ve Altay mitolojisinde Akıl Tanrısı anlamına gelmektedir. Pergen Han olarak da bilinir. Her şeyi bilir. Aklı ve zekayı temsil eder. Göğün yedinci katında oturur. Bilgelik sahibidir. Her şeyi bildiği için her şeye gücü yeter. Oku ve yayı vardır. Bilgeliğiyle attığı ok hedefini şaşırmaz. İnsanlara bilgelik verir. Bilimi ve felsefeyi simgeler. Tanrı Kayra Han'ın oğlu olarak kabul edilir. Mergen, ayrıca masal ve efsane kahramanlarında bir unvan olarak kullanılır; Kan Mergen, Ay Mergen, Kartaga Mergen, Südey Mergen gibi.

(Ber/Per/Mer) kökünden türemiştir. Okçu, nişancı, kahraman demektir. Moğolcada bilge, deha anlamına gelir. Mançu dilinde de birebir aynı biçimde Mergen olarak yer alır.

MERGEN KARAKTERİNE CAN VEREN ALİ BUHARA METE KİMDİR?

Ali Buhara Mete, 20 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Ömer Lütfi Mete'ydi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde üniversite eğitimi aldı. 1995'te, Ömer Lütfi Mete'nin yönetmenliğini üstlendiği ve TGRT'de yayınlanan Ortaklar dizinde rol alarak oyunculuk kariyerine başladı. İlk önemli dizi rolünü 2012'de, Kurtlar Vadisi Pusu'da Kamu Güvenlik Teşkilatı'nın başındaki Akif karakterini canlandırarak elde etti. Çekimleri devam eden Posta Kutusu adlı sinema filminde ilk sinema deneyimini yaşayacaktır. Filmin senaryosu da Mete tarafından yazılmıştır.