Melisa Meray kimdir? Popstar Melisa kaç yaşında?
Melisa Meray, Popstar 2018'de söylediği arabesk fantezi türüyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Oldukça duygusal olan Melisa Meray, sanatını hissederek icra ettiği için iyi yerlere gelebileceğini ifade etti. Peki, Melisa Meray kimdir kaç yaşında?
Melisa Meray, Popstar 2018'de gösterdiği performans ile araştırılan isim oldu. Yarışma öncesinde yaptığı açıklamalarda, duygusal olduğunu açıklayan Melisa Meray, kendisine olan güvenini anlattı. Peki, Melisa Meray kimdir kaç yaşında?
Melisa Meray, 22 Eylül 1996 tarihinde Tunceli'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde gerçekleştiren Melisa Meray, ailesinin tek çocuğudur. Sahne tecrübesine de sahip olan genç isim, arabesk ve fantezi türünde söylüyor.
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