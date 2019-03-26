Melisa Emirbayer kimdir?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Survivor 2019'da heyecan devam ediyor. Finale doğru geri sayım başlarken bazı internet kullanıcıları da Survivor Türkiye-Yunanistan'da yarışan Melisa Emirbayer'in kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki, çok konuşulan yarışmacılardan biri olan Survivor Melisa kimdir? İşte bazı bilgiler...
Türkiye-Yunanistan formatı ile TV8'de yayınlanan Survivor'un en çok konuşulan isimlerinden olan Melisa Emirbayer yüzücü kimliği ile tanınıyor. Melisa, "Hiçbir zaman kolay kazanmadım. Zoru başarmaya gidiyorum" sloganı ile yarışmaya adım attı. İşte Survivor 2019 Melisa ile ilgili detaylar...
MELİSA EMİRBAYER'İN HAYATI
2 Kasım 1995 İzmir doğumlu Melisa Emirbayer, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.
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