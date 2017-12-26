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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.12.2017 - 14:17, Son Güncelleme:

Melisa Aslı Pamuk kimdir kaç yaşında?

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Melisa Aslı Pamuk kimdir kaç yaşında?

Melisa Aslı Pamuk, oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Henüz genç yaşında rağmen birçok projede yer alan Melisa Aslı Pamuk, Kara Sevda, Kurt Seyit ve Şura ile Yer Gök Aşk gibi dizilerde rol almıştır. Peki, ekranların güzel yüzlerinden Melisa Aslı Pamuk kimdir kaç yaşındadır? İşte, ünlü oyuncu hakkında detaylı bilgiler

Melisa Aslı Pamuk, 14.04.1992 tarihinde Hollanda'nın Harleem kentinde dünyaya gelmiştir. 2011 yılında Miss Turkey'de birinci olan Pamuk, tacı takmanın mutluluğunu yaşamıştır. 2011 yılında Türkiye'yi Brezilya'da temsil etme hakkını elde eden güzel isim, 2009 yılında da Best Model of Turkey adlı yarışmada Umut/Gelecek Vaat Eden Model ünvanını elde etmiştir. 

İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur.

1,76 cm boyunda olan Melisa Aslı Pamuk, modelliğe 14 yaşında başlamıştır. 

Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başlamış.Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.

 Hollanda 2004Dat zit wel snorHayalBaşrol oyuncusu,[kaynak belirtilmeli] Sinema filmi
 Türkiye 2012G.D.O. KaraKediElmasYardımcı Oyuncu, Sinema filmi
 Türkiye 2012-2013Yer Gök AşkSevdaBaşrol Oyuncusu, Kanal: FOX TV , Televizyon dizisi
 Türkiye 2014Kurt Seyit ve ŞuraAyşeBaşrol Oyuncusu, Kanal: Star TV , Televizyon dizisi
 Türkiye 2014Her Sevda Bir VedaAzadeBaşrol Oyuncusu, Kanal: Show TV , Televizyon dizisi
 Türkiye 2014-2015Ulan İstanbulZeynepKonuk Oyuncu, Televizyon dizisi , Kanal D
 Türkiye 2015-2017Kara SevdaAsu KozcuoğluTelevizyon dizisi , Star TV
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