Melis Yamalıoğlu kimdir kaç yaşında?
Melis Yamalıoğlu, son günlerde adının magazin gündeminde anılmasıyla birlikte araştırılan isim oldu. Bir dönem İbrahim Erkal'la birlikte aynı diziyi paylaşan Melis Yamalıoğlu, son dönemin araştırılan ismi oldu. Peki, Melis Yamalıoğlu kimdir kaç yaşında? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler
Melis Yamalıoğlu 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 1998 yılında başrolünü İbrahim Erkal'ın üstlendiği Sırılsıklam isimli dizide Mine karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Ege Üniversitesinden mezun olmuştur.
Lojistik firma sahibi İş Adamı Enver Numanbayraktaroğlu ile evlidir ve bu evliliğinden Demir isminde bir oğlu, Mira ismindede bir kızı vardır. Yaşantısını İzmir’de ailesi ile birlikte sürdüren Melis Yamalıoğlu evliliğin ardından ekranlardan uzak kalmıştır.
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