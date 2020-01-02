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Televizyon
Haber Giriş: 02.01.2020 - 16:13,Son Güncelleme:/

Melike doğum yaptı! Gelinim Mutfakta 429. Bölümde doğum yapan Dilek mutfağa mesaj yolladı!

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Melike doğum yaptı! Gelinim Mutfakta 429. Bölümde doğum yapan Dilek mutfağa mesaj yolladı!

Eski yarışmacılardan Dilek, doğumu yaklaştığı sırada izin alarak yarışmadan ayrılmıştı. Şimdi ondan güzel bir haber geldi.

Doğum yaptıktan sonra hastane odasından Gelinim Mutfakta'ya video mesaj yolladı. Mutluluğunu yarışmacılar ve program ekibi ile kutladıktan sonra yarışmaya tekrar döneceğinin sinyallerini verdi. Mesajı izleyenler onunla birlikte aynı mutluluğu yaşladılar.

 

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