“Meleklerin Aşkı”nda bu hafta kim ne giydi?
Başrollerini Oya Başar, Gülper Özdemir ve Berkay Hardal’ın paylaştığı eğlenceli dizi “Meleklerin Aşkı”nda yaz mevsiminin rahatlığını hemen her sahnede hissedebiliyoruz… İşte Ekranda farkıyla, dizinin 3’üncü bölümünün stil kodları…
Dizinin esas kızı Melek’in (Gülper Özdemir) giydiği tulum çok konuşuldu. Çiçekli kısa tulum, Zara.
Melek’in bu sahnedeki pançosu Penti, Yağmur’un (Berkay Hardal)’ın tişörtü ise LCW.
Melek’in kiremit şortu ve askılı body’si de Zara.
Melek’in kiremit rengi puantiyeli mayosu Penti.
Melike’nin (Didem Balçın) yeşil çizgili uzun tulumu Koton.
Yağmur’un bu sahnedeki polo yaka mavi tişörtü Kiğılı.
Sevdiğiniz dizilerde stillerini takip ettiğiniz karakterlerin nereden giyindiklerini merak ediyor ve satın almak istiyor musunuz? O halde, bu uygulama tam size göre…
Daha fazlası için Ekranda uygulamasını IOS ve Android’ten indirebilirsiniz.
Android : http://knld.co/ekranda-a
IOS : http://knld.co/ekranda-ios
Yorumları Göster
Yorumları Gizle