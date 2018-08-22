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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.08.2018 - 22:01, Son Güncelleme:

Meleklerin Aşkı bu hafta neden yok? Meleklerin Aşkı'nın yeni bölümü ne zaman?

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Meleklerin Aşkı bu hafta neden yok? Meleklerin Aşkı'nın yeni bölümü ne zaman?

Perşembe akşamları ekranlara gelen Meleklerin Aşkı dizinin merakla beklenen yeni bölümünün bu hafta neden yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Meleklerin Aşkı'nın yeni bölümünün bu hafta neden ekranlara gelmeyeceğini sorgulayan diziseverler konu hakkında detayları öğrenmek adına internette araştırma yapıyor. Peki, Meleklerin Aşkı'nın yeni bölümü ne zaman? Meleklerin Aşkı bu hafta neden yok?

Başrollerini Oya Başar, Gülper Özdemir ve Berkay Hardal’ın paylaştığı eğlenceli dizi Meleklerin Aşkı'nın yeni bölümü bu hafta izleyici ile buluşmayacak. Dizinin yeni bölümün yayınlanacağı saatlerde yayın akışına göre dizinin geçmiş bölümlerinden oluşturulan kolaj bölümü yayınlanacak. İşte, merakla araştırılan 'Meleklerin Aşkı bu hafta neden yok?' ve 'Meleklerin Aşkı'nın yeni bölümü ne zaman?' sorularının yanıtı...

MELEKLERİN AŞKI BU HAFTA NEDEN YOK?

Başrollerini Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu’nun paylaştığı Meleklerin Aşkı, bu hafta 8. bölümüyle ekranlara gelecekti. Ancak Kurban Bayramı tatili nedeniyle, yayın hayatına devam eden pek çok dizi gibi Meleklerin Aşkı'nın da bu hafta yeni bölümü ekranlarda olmayacak.

Diziseverlerin merak ettiği bir diğer nokta ise, Meleklerin Aşkı'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı oldu. Konu hakkında bir açıklama yok ancak, dizinin yeni bölümünün gelecek hafta perşembe günü yani 30 Ağustos tarihinde ekranlarda olacağı tahmin ediliyor.

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Meleklerin Aşkı'nın 7. Bölümünde; Yağmur bir kez daha Melek’in hayatını kurtarmış, onu uçurumun kenarından çekip almıştır. Yağmur yine Melek’in elini bırakmamıştır ama bu kez bırakan Melek’tir. Çünkü Yağmur tüm cesaretini toplayıp ilan-ı aşk edecekken onu susturmuş ve Yağmur’un elini havada bırakmıştır. Yağmur bunu kabullenemez. Melek onu susturmuştur çünkü onu sevmemektedir, böyle düşünür. Bu yüzden Çekilmezlerin evinde daha fazla kalmasının anlamı yoktur. Melek’i sürekli görmeye devam ederse acısı daha da katlanacak, hem de Melek’i rahatsız edecektir. O yüzden her şeyin başladığı yere, huzurevine dönmeye karar verir. Melek de bir kararın kıyısındadır. Yağmur’u susturmasına susturmuştur ama kalbinin sesini susturamamıştır. Bu yüzden bir süre herkesten uzaklaşmaya karar verir. Bu gidişin bir kaçış olduğunun ve Melek’in bu aşktan kaçamayacağının farkındadır. Bu yüzden beklemeyi tercih eder. Yağmur’un gidişi evde bir infial etkisi yaratır. Çünkü Yağmur evin temel direği haline gelmiştir. Yağmur, süper kahraman gibi herkesin imdadına yetişmekte, tüm problemleri sihirli dokunuşuyla çözmektedir. Bu yüzden Yağmur’u döndürmek için ellerinden geleni yaparlar. Yağmur, yıllar sonra bulduğu aile sıcaklığını yitirdiğini zannettiği anda Çekilmezler, huzurevine bir çıkarma yaparlar ve Yağmur’u ikna ederler. Yağmur, yeniden Çekilmezlerledir. Fakat bir eksikle… Melek, evde değildir. Nerde olduğunu kimse bilmemektedir. Melek, kendini onarmak için farklı bir yol seçmiş, karşılıksız iyilik ve sevgiden başka hiçbir şeyin olmadığı bir yere gitmiştir. Kimsesiz çocuklarla ilgilenmekte, onlara gönüllü öğretmenlik yapmaktadır. Melek, burada kendini her şeyden ve en önemlisi aşktan çok uzakta zannederken kendisini kaçtığı her şeyin tam da içinde bulur.  Melek ve Yağmur bir masalın başkahramanı olmuşlardır.

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