Meleklerin Aşkı dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Meleklerin Aşkı dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Yağmur, Deniz’le birlikte yakalanmış, Melek’i kendine aşık etme planı daha başlamadan bitme noktasına geldi. Son bölümün bitmesinin hemen ardından dizinin yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, Meleklerin Aşkı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Meleklerin Aşkı dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Yağmur, Deniz’le birlikte yakalanmış, Melek’i kendine aşık etme planı daha başlamadan bitme noktasına geldi. Bu yüzden Melek’e bir an önce gerçekleri anlatmalıydı. Fakat bir sorun vardır ki, gerçekleri o da bilmemekteydi. Son bölümün bitmesinin hemen ardından dizinin yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, Meleklerin Aşkı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Meleklerin Aşkı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yağmur, Deniz’le birlikte yakalanmış, Melek’i kendine aşık etme planı daha başlamadan bitme noktasına gelmiştir. Bu yüzden Melek’e bir an önce gerçekleri anlatmalıdır. Fakat bir sorun vardır ki, gerçekleri o da bilmemektedir. Çünkü geceye dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. O gece yaşananları bilen tek bir kişi vardır, o da Deniz’dir. Deniz de gerçekleri menfaatleri doğrultusunda manuple edecektir. Yağmur’un kendisi bile, Deniz’le sevgili olduğuna nerdeyse inanacaktır. Yağmur, bu duruma daha fazla dayanamaz. Şartları lehine çevirmek için harekete geçecektir ki Rukiye’nin verdiği akılla, işlerin iyiden iyiye sarpa sarmasına neden olur. Yağmur, yine bir yanlış anlamanın ve entrikanın içine düşmüştür.
Yağmur, bu bardireyi de atlatır. Tüm yanlış anlaşılmalardan, Deniz’in ahtapot gibi saran kollarından nihayet kurtulmuşur. Artık herkes Yağmur’la Deniz’in sevgili olmadığına emindir. Evde şimdilik sular durulmuşsa da Necmettin ikna olmamıştır. Evinin koridorlarında yaşanan trafiğe el koymaya karar verir. Kapalı kapılar ardında yaşananları ortaya çıkaracaktır. Bunun için de eve gizli kamera taktırır. Tabi ki bunun ilk kurbanı da Yağmur olur. Yağmur, kameralara ve Necmettin’e öyle bir şekilde yakalanır ki artık ne yapsa da kendini aklamayı başaramayacaktır.
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