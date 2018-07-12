Meleklerin Aşkı dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
12.07.2018 - 23:14, Son Güncelleme:

Meleklerin Aşkı dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Meleklerin Aşkı dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Meleklerin Aşkı dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Yağmur, Deniz’le birlikte yakalanmış, Melek’i kendine aşık etme planı daha başlamadan bitme noktasına geldi. Son bölümün bitmesinin hemen ardından dizinin yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, Meleklerin Aşkı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Meleklerin Aşkı dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Yağmur, Deniz’le birlikte yakalanmış, Melek’i kendine aşık etme planı daha başlamadan bitme noktasına geldi. Bu yüzden Melek’e bir an önce gerçekleri anlatmalıydı. Fakat bir sorun vardır ki, gerçekleri o da bilmemekteydi. Son bölümün bitmesinin hemen ardından dizinin yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, Meleklerin Aşkı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Meleklerin Aşkı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yağmur, Deniz’le birlikte yakalanmış, Melek’i kendine aşık etme planı daha başlamadan bitme noktasına gelmiştir. Bu yüzden Melek’e bir an önce gerçekleri anlatmalıdır. Fakat bir sorun vardır ki, gerçekleri o da bilmemektedir. Çünkü geceye dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. O gece yaşananları bilen tek bir kişi vardır, o da Deniz’dir. Deniz de gerçekleri menfaatleri doğrultusunda manuple edecektir. Yağmur’un kendisi bile, Deniz’le sevgili olduğuna nerdeyse inanacaktır. Yağmur, bu duruma daha fazla dayanamaz. Şartları lehine çevirmek için harekete geçecektir ki Rukiye’nin verdiği akılla, işlerin iyiden iyiye sarpa sarmasına neden olur. Yağmur, yine bir yanlış anlamanın ve entrikanın içine düşmüştür.

Yağmur, bu bardireyi de atlatır. Tüm yanlış anlaşılmalardan, Deniz’in ahtapot gibi saran kollarından nihayet kurtulmuşur. Artık herkes Yağmur’la Deniz’in sevgili olmadığına emindir. Evde şimdilik sular durulmuşsa da Necmettin ikna olmamıştır. Evinin koridorlarında yaşanan trafiğe el koymaya karar verir. Kapalı kapılar ardında yaşananları ortaya çıkaracaktır. Bunun için de eve gizli kamera taktırır. Tabi ki bunun ilk kurbanı da Yağmur olur. Yağmur, kameralara ve Necmettin’e öyle bir şekilde yakalanır ki artık ne yapsa da kendini aklamayı başaramayacaktır. 

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