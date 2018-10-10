Mehmetçik Kutülamare yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?
Mehmetçik Kutülamare dizisinin yeni sezonu hakkında tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. TRT 1 ekranlarının soluksuz olarak takip edilen tarihi dizisi Mehmetçik Kutülamare'nin yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusu diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Mehmetçik Kutülamare yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?
Mehmetçik Kutülamare dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusu büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor. Yayınlanan sezon finaliyle izleyicilerine şoke eden anlar yaşatan Mehmetçik Kutülamare dizisinin yeni sezonunda neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Mehmetçik Kutülamare yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?
Mehmetçik Kutülamare dizisinin yeni sezonu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı fakat dizinin ekim ayı içinde başlayacağı düşünülüyor.
SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR
Şefik, Üsküplü’nün İngiliz karargahına sızarak getirdiği çok önemli bilgilere itibar etmiştir. Ancak Cox’un oyunu ile fikrini değiştiren Şefik, orduyu tuzağın içine götürür. Cox, önceden tuzak hazırladığı yerde Osmancık Taburunu hazırlıksız yakalamayı başarmıştır. Peki, bu tuzak nasıl sonuçlanacaktır?
“Üsküplü rafineri’yi fetheder”
Şefik’in tuzağa düştüğünden habersiz olan Üsküplü, az sayıda neferi ile savunmasız halde bulunan Abadan petrol Rafinerisine saldırır. Amacı rafineriyi koruyarak İngilizlerin eline geçmesini engellemek ve Osmanlı ordusu için yakıt üretmektir. Ancak son anda alacağı kara haber her şeyi alt üst edecektir. Üsküplü’nün önünde vermesi gereken ve dönüşü olmayan çok önemli kararlar vardır.
“Düğümler çözülüyor”
Kut şehri, şimdiye kadar görmediği bir acıya şahit olacaktır. Şehir için karanlık günler daha yeni başlamıştır. Ancak hala bir umut vardır. Sonu şehadet olan bir umut…
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