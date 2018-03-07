Mehmetçik Kutülamare 7. bölüm fragmanında çok sayıda asker şehit oluyor

Mehmetçik Kutülamare dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Süleyman Askeri cephede bacağından yaralanırken, Yüzbaşı Cemil ise korkusuzca düşmana saldırdığı sırada şehit düştü. İşte, Mehmetçik Kutülamare 7. bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Rota ‘da İngiliz ordusuyla karşı karşıya gelen Osmancık taburu, şiddetli çatışmadan başarıyla çıktıysa da çok sayıda asker şehit verdi. Süleyman Askeri cephede bacağından yaralanırken, Yüzbaşı Cemil ise korkusuzca düşmana saldırdığı sırada şehit düştü. Düşman askerlerinin sayıca çok fazla olmasına rağmen Rota’yı İngiliz ordusuna bırakmayan Osmancık Taburu muharebeden galip çıktı. Mehmet, Mevlüt ve Niyazi’de bu çatışmanın sonunda esir düşerek kampa götürüldü. Mehmet götürüldüğü esir kampında, Süleyman Askeri’nin arkadaşı Üsküplü ile buluşarak Askeri’nin gizli notunu iletti. Esir kampında namaz kılmak için toplanan Osmancık Taburu neferlerinin İngiliz askerleri tarafından tartaklanarak engellendiği sahne izleyicilere duygusal anlar yaşatırken Mevlüt Çavuş’un ağlayarak namaz kılması sosyal medya da gündem oldu. Teğmen Ali’ye ulaştırılmak üzere Mehmet’e verilen notta ne yazıyor? Cox ile Mehmet’in karşılaşmasının sonucu ne olacak? Zeynep’le Mehmet tekrar karşılaşabilecek mi? Tüm bu soruların cevabı Mehmetçik Kûtulamâre’nin TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yeni bölümünde yanıt bulacak.
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