Mehmetçik Kutülamare 11. bölüm fragmanında Cox planı durduramıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
11.04.2018 - 17:54, Son Güncelleme:

Mehmetçik Kutülamare 11. bölüm fragmanında Cox planı durduramıyor

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Mehmetçik Kutülamare 11. bölüm fragmanında Cox planı durduramıyor

Mehmetçik Kutülamare dizisi yayınlana 11. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Üsküplü Ali’nin saldırı planını öğrenen Cox, General Barrett’e durumu anlatmasına rağmen esirlerin Hindistan’a naklini durdurmayı başaramamıştır. İşte, Mehmetçik Kutülamare dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Mehmetçik Kutülamare dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Üsküplü liderliğindeki Osmancık taburu askerleri esirleri kurtarmayı başarır. İşte, Mehmetçik Kutülamare dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Üsküplü Ali’nin saldırı planını öğrenen Cox, General Barrett’e durumu anlatmasına rağmen esirlerin Hindistan’a naklini durdurmayı başaramamıştır. Bunun yerine kurtarmaya gelen Türk askerlerine bir tuzak kurmuş, ancak bu tuzak hiç beklemediği bir şekilde aleyhine dönmüştür. Üsküplü liderliğindeki Osmancık taburu askerleri esirleri kurtarmayı başarır. Merak edilense Üsküplü’nün bu tuzaktan nasıl kurtulduğudur…

“Hürriyete doğru…”

Kurtarılan esirlerin Kut şehrine ulaşmaları gerekmektedir. Ancak baskın yerine ulaşan ve tuzağının bozulduğunu gören Cox, esirler şehre ulaşmadan onları durdurmak isteyecektir. Peki, bunu başarabilecek midir?

“Mehmet’i bekleyen acı haber

Hürriyetlerine kavuşan askerler, uzun süren esaretten sonra rahat bir nefes alır. Artık tek hayalleri düşmanı topraklarından atmaktır. Ama öncelikle uzun süredir yollarını gözleyen sevdiklerine kavuşacaklardır. Ancak Hüsrev Mehmet’e, Said’in kayıp olduğu haberini bir türlü verememiştir. Peki, Mehmet bu haberi aldığında ne yapacaktır?

“Said’in son günü”

Cox’un esiri olarak şehirde saklanan Said daha fazla beklemeyecektir. Ya kurtulmalı ya da ölmelidir. Onun yerini bilen tek kişi ise Musap’tır. Peki, Said’i bekleyen kötü sürpriz nedir?

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