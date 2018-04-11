Mehmetçik Kutülamare 11. bölüm fragmanında Cox planı durduramıyor
Mehmetçik Kutülamare dizisi yayınlana 11. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Üsküplü Ali’nin saldırı planını öğrenen Cox, General Barrett’e durumu anlatmasına rağmen esirlerin Hindistan’a naklini durdurmayı başaramamıştır. İşte, Mehmetçik Kutülamare dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Mehmetçik Kutülamare dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Üsküplü liderliğindeki Osmancık taburu askerleri esirleri kurtarmayı başarır. İşte, Mehmetçik Kutülamare dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Üsküplü Ali’nin saldırı planını öğrenen Cox, General Barrett’e durumu anlatmasına rağmen esirlerin Hindistan’a naklini durdurmayı başaramamıştır. Bunun yerine kurtarmaya gelen Türk askerlerine bir tuzak kurmuş, ancak bu tuzak hiç beklemediği bir şekilde aleyhine dönmüştür. Üsküplü liderliğindeki Osmancık taburu askerleri esirleri kurtarmayı başarır. Merak edilense Üsküplü’nün bu tuzaktan nasıl kurtulduğudur…
“Hürriyete doğru…”
Kurtarılan esirlerin Kut şehrine ulaşmaları gerekmektedir. Ancak baskın yerine ulaşan ve tuzağının bozulduğunu gören Cox, esirler şehre ulaşmadan onları durdurmak isteyecektir. Peki, bunu başarabilecek midir?
“Mehmet’i bekleyen acı haber”
Hürriyetlerine kavuşan askerler, uzun süren esaretten sonra rahat bir nefes alır. Artık tek hayalleri düşmanı topraklarından atmaktır. Ama öncelikle uzun süredir yollarını gözleyen sevdiklerine kavuşacaklardır. Ancak Hüsrev Mehmet’e, Said’in kayıp olduğu haberini bir türlü verememiştir. Peki, Mehmet bu haberi aldığında ne yapacaktır?
“Said’in son günü”
Cox’un esiri olarak şehirde saklanan Said daha fazla beklemeyecektir. Ya kurtulmalı ya da ölmelidir. Onun yerini bilen tek kişi ise Musap’tır. Peki, Said’i bekleyen kötü sürpriz nedir?
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