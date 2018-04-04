Mehmetçik Kutülamare 10. bölüm fragmanında Üsküplü zorlu yolculukta

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMehmetçik Kutülamare 10. bölüm fragmanında Üsküplü zorlu yolculukta
GeriTelevizyon Mehmetçik Kutülamare 10. bölüm fragmanında Üsküplü zorlu yolculukta
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
04.04.2018 - 18:12, Son Güncelleme:

Mehmetçik Kutülamare 10. bölüm fragmanında Üsküplü zorlu yolculukta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmetçik Kutülamare 10. bölüm fragmanında Üsküplü zorlu yolculukta

Mehmetçik Kutülamare dizisi yayınlanan 10. bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde kamptan kaçmayı başaran Üsküplü, kendini zorlu bir yolculuğun içinde bulur. İşte, Mehmetçik Kutülamare dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Mehmetçik Kutülamare dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça aksiyon dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yüzbaşı Robert’ın aracına saklanan Üsküplü, aracı durdurarak nöbetçi askerleri öldürüp yüzbaşıyı yaralamayı başarır. İşte, Mehmetçik Kutülamare dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bir jilet ve doğru zamanda tertip edilmiş bir isyan ile kamptan kaçmayı başaran Üsküplü, kendini zorlu bir yolculuğun içinde bulur. Yüzbaşı Robert’ın aracına saklanan Üsküplü, aracı durdurarak nöbetçi askerleri öldürüp yüzbaşıyı yaralamayı başarır. Artık Kut’a ulaşmalı ve nakil gerçekleşmeden önce gerekeni yapmalıdır. Peki, şehre zamanında ulaşabilecek midir?
 
İngiliz komutan Alfred, isyanın planlı olduğunu anlamıştır. Ancak bilmediği durum, dışarıdan birinin kampa girdiği değil, kamptan birinin kaçtığıdır. Üsküplü’nün kaçışı sonrası başlayan aralamalar sonuç vermez. Üsküplü çoktan Kut şehrine ulaşmıştır.
 
Victoria’nın kaçışı sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Yüzbaşı Şefik, şehrin her yanına arama emri verir. Kaçak casus Victoria mutlaka bulunmalıdır. Şamil Çavuş ve beraberindeki askerler şehrin her yerini arasa da bir iz bulamazlar. Ta ki, Şerif Neccar’ın evine girene kadar. Neccar adamı Mahdum ile bir oyun tezgahlamıştır. Şamil Victoria ile burun buruna gelir ancak son anda kaçan bir kadının olduğu haberi planları değiştirir. Victoria son anda kurtulmuştur. Peki Victoria bu kaçak hayatına daha ne kadar dayanacaktır? Neccar’ın ona olan ilgisi Victoria’nın her şeyi göze almasına sebep olur…
 
Üsküplü şehre ulaşmayı başarır. Kaymakamlık binasına ulaştığında ise duygu dolu anlar yaşar. Uzun süredir esir olan Üsküplü özgürce dalgalanan Türk bayrağını gördüğünde hürriyetin değerini anlar. Şifreli mesajın ulaşmasıyla Üsküplü Ali’nin kurtulup geldiğini anlayan Şefik büyük bir mutluluk yaşar. İki eski dost yeniden bir aradadır. Ancak asıl mücadele şimdi başlamıştır. Üsküplü kurtulmuştur. Ya diğerleri? Esir Türk askerlerinin fazla vakti kalmamıştır. Peki, Hindistan’a kalkan gemiye binmeden önce kurtulma şansları var mıdır?
 
Cox yolda yaralı halde bulduğu Robert ve İngiliz askerlerini karargâha getirmiştir. Ancak aklında tek bir soru vardır. Bunu kim yaptı? Boğazı kesik olan Robert güçlükle tarif ederek Üsküplü’nün yaptığını ifşa eder. Cox ise büyük bir şok yaşamıştır. Bir eli sakat bir asker tüm bunları nasıl yapabilir? Cox’un bulmacayı çözmek için fazla vakti yoktur. Ve sonunda anlamıştır. Üsküplü kolu özürlü bir asker değil, esirlerin arasına sızmış bir Teşkilat-ı Mahsusa casusudur. Ve planı esirleri kaçırmaktır. Peki, Cox bu plana engel olabilecek midir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erkekler bazen çok güzel özür diler: Affedilmek için yazılmış 6 kült parça

Kemal Kılıçdaroğlu çok sert tepki göstermişti...Ünlü isimlerden yanıt geldi

Arjantin'i Türk dizileri esir aldı

'Avantgarde' kimdir; neye denir?