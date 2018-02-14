Mehmetçik Kutül Amare 5. bölüm fragmanında Osmancık Taburu badire atlatmaya devam ediyor

Mehmetçik Kutül Amare dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde aksiyon artmaya devam edecek. Yeni bölümde Mehmet’in de içinde bulunduğu birlik yolda baskına uğruyor. İşte, Mehmetçik Kutül Amare yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Osmancık Taburu yolda büyük badireler atlatıp Bağdat’a gelmiştir. Süleyman Askeri, Bağdat’ta ilk iş olarak aşiretlere gidecek mektupları yollayarak vazifeye başlar. Cepheye gitmek için gerekli planları yapmış bölgenin eşrafı ile toplantı düzenlemiştir. Bu toplantı da plan gereği Hüsrev ve Ömer Osmanlı devletine destek vermeyeceklerini söylemişlerdir. Süleyman Askeri bu planla İngilizlere destek veren aşiretleri ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.
Mehmet, gizli olarak geldiği Bağdat’ta sandıktan çıkmayı hesaplarken beklenmedik bir durumla karşılaşır. Mehmet, aşiretlere gidecek sandıklardan birine gizlenmiştir. Mektupları götüren birlik yola çıkar.
Aşiretlere mektup götürüleceğini öğrenen Cox baskın yapıp mektupları ele geçirmek için hareket geçer. Mehmet’in de içinde bulunduğu birlik yolda baskına uğrar. Mehmet ve Said dışında bütün askerler şehit olur. Ancak Mehmet kurtulmayı başarır. Mehmet, mektupları alarak oradan uzaklaşır. Baskın haberini alan Süleyman Askeri ise hem Mehmet’in nerede olabileceğini hem de mektupların akıbetini düşünmektedir. Mehmet mektuplarla birlikte çölde bacağındaki yaradan dolayı baygın düşer. Karşısına rüyalarında gördüğü Zeynep çıkmıştır. Süleyman Askeri ise Mehmet’in yerini öğrenmiş çölde Zeynep’in çadırında karşısına çıkmıştır. Mehmet yemin ederek Teşkilatı Mahsusa’ya katılmıştır. Mehmet’in ilk görevi ne olacaktır? Mehmet ile Zeynep arasında neler yaşanacak? Mehmet, Zeynep’e rüyasında gördüklerini anlatacak mı? Said’i bekleyen sürpriz nedir? Cox’un Hüsrev’le ilgili planı nedir? S. Askeri, Cox’un yerini öğrenecek mi?
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