Mehmetçik Kutlu Zafer'in yeni bölümünde heyecan dorukta! 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
İsmail Hacıoğlu, Cansu Tosun, İsmail Ege Şaşmaz ve Ogün Kaptanoğlu gibi isimlerin rol aldığı Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin bu hafta ekranlara gelecek 27. bölümü öncesi, yeni bölümden 2. fragman diziseverlerle paylaşıldı. Peki, yayınlanan fragmanlarda neler var? Yeni bölümde neler olacak?
Salı akşamları TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşan Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi 18 Aralık akşamı 27. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde Halil Bey, neferlerini kanlı çarpışma için hazırlamaktadır. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer'in yeni bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Esareti kabul etmeyen kahramanların, dünyanın en güçlü ordularından birine karşı verdiği zorlu mücadeleyi anlatan Mehmetçik Kutlu Zafer'in bu haftaki bölümünde; Halil Bey, neferlerini kanlı çarpışma için hazırlamaktadır… İngilizler’in toplarına tüfeklerine karşı, Mehmetçik vatan sevgisi ve inancıyla savaşacaktır…
Osmanlı ordusu çarpışmaya hazırlanırken; Mehmet, aklındaki oyunlardan galip çıkamamış, İngiliz’in oyunlarına alet olmuştur. Hamilton’ın verdiği görev, Halil Bey’i öldürmektir. Şamil’in gözü Mehmet’in üzerindedir, Şamil bu oyunu bozabilecek midir?
Mevlüt ve Said, Ali kumandanı kurtarabilmek için var güçleriyle toprağı kazarlar. Fakat, Neccar’ın silahının namlusu hemen arkalarındadır ve onların bundan haberi yoktur…
Üsküplü ve Fatma çöken tünelin altında yaşam savaşı verir… Alınan her bir nefesin mühim olduğu bu daracık alanda, Üsküplü Fatma’yı yaşatabilecek midir?
Yüzbaşı Rajat, Üsküplü’den aldığı emirleri uygulamaktadır. Kut şehrinin kurtuluşu adına, İngilizleri bozguna uğratmak adına kendi üstlerine ihanet eden Rajat, Hamilton’a yakalanmadan görevini tamamlayabilecek midir?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle