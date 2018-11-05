Mehmetçik Kutlu Zafer'in yeni bölümünde heyecan dorukta! 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
İsmail Hacıoğlu, Cansu Tosun, İsmail Ege Şaşmaz ve Ogün Kaptanoğlu gibi isimlerin rol aldığı Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin bu hafta ekranlara gelecek 22. bölümü öncesi, yeni bölümden 2. fragman diziseverlerle paylaşıldı. Peki, yayınlanan fragmanlarda neler var? Yeni bölümde neler olacak?
Salı akşamları TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşan Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi 6 Kasım akşamı 22. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde Üsküplü, Kut şehrine girmenin yollarını arayacak. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer'in yeni bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Esareti kabul etmeyen kahramanların, dünyanın en güçlü ordularından birine karşı verdiği zorlu mücadeleyi anlatan Mehmetçik Kutlu Zafer'in bu haftaki bölümünde; Selman’ı Pak’ta İngilizlerin, Bağdat hayallerine son veren Türk Ordusu için karar zamanıdır… Ya İngilizlerin arkalarından gidecek ve şehri kuşatacaklardır ya da bekleyip yaralarını saracaklardır…
İngilizler, Mehmet’in aklıyla oynamış, onu bir başka kişi olduğuna ikna etmiştir. Mehmet’e kim olduğunu hatırlatabilecek bir tek kişi vardır, kardeşi Said… Çok iyi korunan hastaneye girip Mehmet’i almak isteyen Teşkilatı Mahsusa neferlerinin planı başlar…
Kut şehrine sığınan İngilizler’i zayıflatmanın tek yolu vardır, o da içerden darbe vurmak. Bunun için Üsküplü’nün şehre girmesi gerekmektedir fakat tek başına girmesi çok zordur. Said, Mevlüt ve diğerlerine ulaşamayan Üsküplü’nün yardımına hiç beklemediği birisi gelecektir.
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