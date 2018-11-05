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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
05.11.2018 - 18:59, Son Güncelleme:

Mehmetçik Kutlu Zafer'in yeni bölümünde heyecan dorukta! 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

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Mehmetçik Kutlu Zafer'in yeni bölümünde heyecan dorukta! 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

İsmail Hacıoğlu, Cansu Tosun, İsmail Ege Şaşmaz ve Ogün Kaptanoğlu gibi isimlerin rol aldığı Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin bu hafta ekranlara gelecek 22. bölümü öncesi, yeni bölümden 2. fragman diziseverlerle paylaşıldı. Peki, yayınlanan fragmanlarda neler var? Yeni bölümde neler olacak?

Salı akşamları TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşan Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi 6 Kasım akşamı 22. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde Üsküplü, Kut şehrine girmenin yollarını arayacak. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer'in yeni bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Esareti kabul etmeyen kahramanların, dünyanın en güçlü ordularından birine karşı verdiği zorlu mücadeleyi anlatan Mehmetçik Kutlu Zafer'in bu haftaki bölümünde; Selman’ı Pak’ta İngilizlerin, Bağdat hayallerine son veren Türk Ordusu için karar zamanıdır… Ya İngilizlerin arkalarından gidecek ve şehri kuşatacaklardır ya da bekleyip yaralarını saracaklardır…

İngilizler, Mehmet’in aklıyla oynamış, onu bir başka kişi olduğuna ikna etmiştir. Mehmet’e kim olduğunu hatırlatabilecek bir tek kişi vardır, kardeşi Said… Çok iyi korunan hastaneye girip Mehmet’i almak isteyen Teşkilatı Mahsusa neferlerinin planı başlar…

Kut şehrine sığınan İngilizler’i zayıflatmanın tek yolu vardır, o da içerden darbe vurmak. Bunun için Üsküplü’nün şehre girmesi gerekmektedir fakat tek başına girmesi çok zordur. Said, Mevlüt ve diğerlerine ulaşamayan Üsküplü’nün yardımına hiç beklemediği birisi gelecektir.

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