Mehmetçik Kutlu Zafer yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Zeynep ölecek mi?
Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları izleyicileriyle buluşan Mehmetçik Kutlu Zafer’in 10 Ocak tarihli bölümünde kahramanlarımızı zorlu bir mücadele bekliyor. Peki, Mehmet, uzun zaman ayrı kaldığı karısı Zeynep’i kurtarabilecek midir? İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özeti
Mehmetçik Kutlu Zafer 30. bölüm fragmanıyla birlikte yeni gelişmelere dair ilk ipuçları geldi. Kafalarda soru işareti bırakan Mehmetçik Kutlu Zafer yeni bölüm fragmanına Zeynep'in bıçaklanma anı damga vurdu. Aldığı ağır yenilgiden sonra gözünü kan bürümüş olan Hamilton’ın tek amacı intikam almak.. Bunun için gizli yerde tutmakta olduğu Zeynep’i öldürmek için harekete geçiyor. Acaba Mehmet, uzun zaman ayrı kaldığı karısı Zeynep’i kurtarabilecek mi? İşte yeni bölümden ilk görüntüler...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bir anda karşısında Mehmet’i gören Hamilton, onun dediklerine inanır ve General Towhsend’i yeni bir yarma harekatı için ikna eder… Acaba bu defa İngiliz’ler Türk kuşatmasını yarabilecek midir?
Savaş meydanı toz toprak ve barut kokmaktadır. Hamilton askerlerine hücum emri verir… Bu sırada Üsküplü’nün planı devreye girer ve Hintli askerler, Osmanlı Kışlasına doğru koşmaya başlarlar… Hamilton beklemediği bir hamle ile karşılaşmıştır, Mehmet’in aklının geri geldiğini anlar…
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