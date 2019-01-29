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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Mehmetçik Kutlu Zafer final yapıyor! Finalde neler yaşanacak?

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Mehmetçik Kutlu Zafer final yapıyor! Finalde neler yaşanacak?

Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi, final bölümüyle 31 Ocak Perşembe akşamı 33. Bölümüyle son kez TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizi, Kut'ül-Amare kuşatmasının gerçek hikayesini konu ediniyordu. Peki, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin finalinde neler olacak?

Osmanlı Devleti'nin son büyük zaferi olarak tarihe geçen ve İngilizlerin bozguna uğratıldığı Kut'ül-Amare kuşatmasını anlatan dizi, final bölümüyle ekrana gelecek. Mehmetçik Kutlu Zafer'in oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Cansu Tosun, İsmail Ege Şaşmaz ve Ogün Kaptanoğlu gibi isimler yer alıyordu. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer'in final bölümüne dair detaylar...

Yapımcılık ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın'ın oturduğu dizinin oyuncuları arasında İsmail Hacıoğlu, Cansu Tosun, Ogün Kaptanoğlu, Berk Erçer, Özgü Kaya, Dilşad Çelebi, İsmail Hakkı, Semih Ertürk, Cansu Fırıncı, Tansu Taşanlar, Fatih Dönmez, Emre Narcı, Yiğit Uçan, Burak Alp Yenilmez, Atakan Yarımdünya, Gökhan Karacık, Yıldırım Gücük, Hakan Örge, Mehmet Çevik ve Hakan Vanlı yer alıyor.

Kut şehrinin yeniden vatan toprağı olacağı ve Kut Destanı'nın yeniden yazılacağı final bölümü, 31 Ocak Perşembe günü yayınlanacak. Mehmetçik Kutlu Zafer'in final bölümünün konusu şöyle:

"Kut şehrinden savaşarak çıkamayacağını anlayan General Townshend, çareyi başka bir yolda arar. Halil Bey'e para teklif ederek, kendisi ve ordusunun şehirden çıkmasına izin vermesini ister. Bu teklif karşısında Halil Bey'in tepkisi, general için şaşırtıcı olacaktır."

Para teklifiyle şehirden çıkamayacağını anlayan General Townshend, şehirden kaçmak için bir plan yapar. Yüzbaşı Hamilton kalıp savaşmayı teklif etse de General şehirden çıkmak konusunda kararlıdır. İngiliz ordusu bir gece vakti sessizce şehirden kaçabilecek midir?

General kaçma planları yaparken Hamilton’ın kafasında bambaşka bir plan vardır. Fatma’yı kaçıran Hamilton, bu sayede Üsküplü’yü yakalamayı düşünmektedir… Kan dökmeye yemin etmiş olan Hamilton başarılı olabilecek midir?

Üsküplü’nün tek bir planı vardır. Ya düşmanı öldüreceklerdir ya da öleceklerdir! Üsküplü ve diğerleri silahlarını kuşanırlar, Baba Haydar’ın, Mehmet’in, Zeynep’in intikamını, tüm şehitlerin, tüm vatan evlatlarının intikamını almak için sokaklara çıkarlar!

Kanlı sokak çatışmalarının, yumruk yumruğa ve ölümüne kavgaların yaşandığı bu sıralarda Osmanlı ordusu da Halil Bey kumandanlığında Kut şehrine doğru yaklaşmaktadır…

Aylarca İngiliz esaretinde kalan Kut şehri, Halil Bey’in şehrin kapısından girmesiyle al bayraklarla donatılacak ve yeniden vatan toprağı olacaktır. Kızgın güneşin yaktığı bu topraklar, Üsküplü ve arkadaşlarının dirayeti, Osmanlı askerinin cesareti sayesinde artık düşman çizmesi altında ezilmeyecektir…

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