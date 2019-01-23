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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.01.2019 - 18:18, Son Güncelleme:

Mehmetçik Kutlu Zafer 32. bölüm fragmanında düğüm çözülüyor

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Mehmetçik Kutlu Zafer 32. bölüm fragmanında düğüm çözülüyor

Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan 32. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yüzbaşı Hamilton, Doktor Alisa sayesinde Üsküplü ve teşkilatçıların saklandığı mekanın yerini ve Üsküplü ile Fatma arasında yaşanan sevdayı öğrenir. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde İngiliz Ordusunun cephanesini yok ederken Mehmet’i şehit veren Üsküplü ve diğer teşkilatçılar, intikam için and içerler. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İngiliz Ordusunun cephanesini yok ederken Mehmet’i şehit veren Üsküplü ve diğer teşkilatçılar, intikam için and içerler. Bu ne ilk ne son olacaktır…

Yüzbaşı Hamilton, Doktor Alisa sayesinde Üsküplü ve teşkilatçıların saklandığı mekanın yerini ve Üsküplü ile Fatma arasında yaşanan sevdayı öğrenir. Bunun üzerine Hamilton, Şerif Neccar, Fatma ve Üsküplü arasındaki bağlantıyı çözerek harekete geçer. Artık düğüm çözülmüştür ve taraflar kendilerini belli etmiştir.

Townshend, Hamilton’a asker rütbesini tekrar verip, Üsküplü’yü yakalamasını isteyecek midir?

Kut şehrinde artık silahlar çekilmiştir. Hamilton, teşkilatçıların saklandığı mekanı öğrenmiş, baskın yapmak harekete geçmiştir. Asırlar boyu kahramanlıklara sahne olan savaş meydanlarında bu defa Baba Haydar’ın, Said’in, Mecnun’un, Ali Kumandanın kahramanlıkları yaşanmaktadır.

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