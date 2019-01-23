Mehmetçik Kutlu Zafer 32. bölüm fragmanında düğüm çözülüyor
Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan 32. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yüzbaşı Hamilton, Doktor Alisa sayesinde Üsküplü ve teşkilatçıların saklandığı mekanın yerini ve Üsküplü ile Fatma arasında yaşanan sevdayı öğrenir. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde İngiliz Ordusunun cephanesini yok ederken Mehmet’i şehit veren Üsküplü ve diğer teşkilatçılar, intikam için and içerler. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
İngiliz Ordusunun cephanesini yok ederken Mehmet’i şehit veren Üsküplü ve diğer teşkilatçılar, intikam için and içerler. Bu ne ilk ne son olacaktır…
Yüzbaşı Hamilton, Doktor Alisa sayesinde Üsküplü ve teşkilatçıların saklandığı mekanın yerini ve Üsküplü ile Fatma arasında yaşanan sevdayı öğrenir. Bunun üzerine Hamilton, Şerif Neccar, Fatma ve Üsküplü arasındaki bağlantıyı çözerek harekete geçer. Artık düğüm çözülmüştür ve taraflar kendilerini belli etmiştir.
Townshend, Hamilton’a asker rütbesini tekrar verip, Üsküplü’yü yakalamasını isteyecek midir?
Kut şehrinde artık silahlar çekilmiştir. Hamilton, teşkilatçıların saklandığı mekanı öğrenmiş, baskın yapmak harekete geçmiştir. Asırlar boyu kahramanlıklara sahne olan savaş meydanlarında bu defa Baba Haydar’ın, Said’in, Mecnun’un, Ali Kumandanın kahramanlıkları yaşanmaktadır.
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