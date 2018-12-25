Mehmetçik Kutlu Zafer 28. bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman?
TRT1'in tarihi dizisi Mehmetçik Kutlu Zafer’in yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Kanalın yayın akışında Mehmetçik Kutlu Zafer 28. bölümü yerine 3’te 3 Tarih yarışması yer alıyor. Peki, Mehmetçik Kutlu Zafer 28. bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yayın günleri değişti. İkinci sezonun başlangıcını kısa bir süre önce yapan Mehmetçik Kutlu Zafer salı günleri yayınlanıyor. Ancak geçen TRT 1 tarafından yapılan bir değişikle dizinin yayın günü perşembe gününe alındı. Bu nedenle Mehmetçik Kutlu Zafer 28. bölümü 25 Aralık Salı yerine 27 Aralık Perşembe günü yayınlanacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Zafir’in başında bulunduğu bölge aşiretleri Halil Bey ile görüşmeye gelmiştir… Tarihi bir hesaplaşmaya sahne olan bu konuşma, Kut şehrinin geleceği için önem arz etmektedir… Yıllarca Osmanlı sancağı altında yaşamış olan bu aşiretler artık kendi iplerini kendileri kesmek istemektedir…
Çöl Tilkisi
İngilizlerin Dünyaya nam salmış gizli casusu… Lawrence. Kut şehrinde Lawrence’ın ismi geçmektedir, bu Üsküplü için çemberin daralması demek midir?
Mehmet’in sınavı
Mehmet aklının kendisine oynadığı oyunlardan kurtulamaz… Halil Bey’i öldürme görevini yerine getirememiştir… Şimdiki hedefi cephaneliği patlatmaktır.
Erzak Planı
Rajat’ı kurtaramayan Üsküplü, yollarına devam etmeleri gerektiğini bilmektedir… Üsküplü, İngilizlerin erzak deposuna girerek ileride yaşanacak gıda sıkıntısının önüne geçmenin planını yapar. Büyük planı, erzak ambarındaki gıdaları ileride kullanmak için saklamak olacaktır.
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