Mehmetçik Kutlu Zafer 28. bölüm fragmanında tarihi hesaplaşma

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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26.12.2018 - 18:49, Son Güncelleme:

Mehmetçik Kutlu Zafer 28. bölüm fragmanında tarihi hesaplaşma

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Mehmetçik Kutlu Zafer 28. bölüm fragmanında tarihi hesaplaşma

Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan 28. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Zafir’in başında bulunduğu bölge aşiretleri Halil Bey ile görüşmeye gelmiştir. Tarihi bir hesaplaşmaya sahne olan bu konuşma, Kut şehrinin geleceği için önem arz etmektedir. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mehmet aklının kendisine oynadığı oyunlardan kurtulamaz. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Zafir’in başında bulunduğu bölge aşiretleri Halil Bey ile görüşmeye gelmiştir… Tarihi bir hesaplaşmaya sahne olan bu konuşma, Kut şehrinin geleceği için önem arz etmektedir… Yıllarca Osmanlı sancağı altında yaşamış olan bu aşiretler artık kendi iplerini kendileri kesmek istemektedir…

Çöl Tilkisi

İngilizlerin Dünyaya nam salmış gizli casusu… Lawrence. Kut şehrinde Lawrence’ın ismi geçmektedir, bu Üsküplü için çemberin daralması demek midir?

Mehmet’in sınavı

Mehmet aklının kendisine oynadığı oyunlardan kurtulamaz… Halil Bey’i öldürme görevini yerine getirememiştir… Şimdiki hedefi cephaneliği patlatmaktır.

Erzak Planı

Rajat’ı kurtaramayan Üsküplü, yollarına devam etmeleri gerektiğini bilmektedir… Üsküplü, İngilizlerin erzak deposuna girerek ileride yaşanacak gıda sıkıntısının önüne geçmenin planını yapar. Büyük planı, erzak ambarındaki gıdaları ileride kullanmak için saklamak olacaktır.

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