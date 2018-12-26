Mehmetçik Kutlu Zafer 28. bölüm fragmanında tarihi hesaplaşma
Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan 28. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Zafir’in başında bulunduğu bölge aşiretleri Halil Bey ile görüşmeye gelmiştir. Tarihi bir hesaplaşmaya sahne olan bu konuşma, Kut şehrinin geleceği için önem arz etmektedir. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mehmet aklının kendisine oynadığı oyunlardan kurtulamaz. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Zafir’in başında bulunduğu bölge aşiretleri Halil Bey ile görüşmeye gelmiştir… Tarihi bir hesaplaşmaya sahne olan bu konuşma, Kut şehrinin geleceği için önem arz etmektedir… Yıllarca Osmanlı sancağı altında yaşamış olan bu aşiretler artık kendi iplerini kendileri kesmek istemektedir…
Çöl Tilkisi
İngilizlerin Dünyaya nam salmış gizli casusu… Lawrence. Kut şehrinde Lawrence’ın ismi geçmektedir, bu Üsküplü için çemberin daralması demek midir?
Mehmet’in sınavı
Mehmet aklının kendisine oynadığı oyunlardan kurtulamaz… Halil Bey’i öldürme görevini yerine getirememiştir… Şimdiki hedefi cephaneliği patlatmaktır.
Erzak Planı
Rajat’ı kurtaramayan Üsküplü, yollarına devam etmeleri gerektiğini bilmektedir… Üsküplü, İngilizlerin erzak deposuna girerek ileride yaşanacak gıda sıkıntısının önüne geçmenin planını yapar. Büyük planı, erzak ambarındaki gıdaları ileride kullanmak için saklamak olacaktır.
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