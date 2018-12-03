Mehmetçik Kutlu Zafer 25. bölüm fragmanında Neccar'ın kritik sınavı
Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan 25. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Üsküplü’yü evinin ambarında yakalayan Neccar, Fatma’nın teşkilatçılara yardım ettiğini öğrenir. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Üsküplü, Said’i Hamilton’ın elinden kurtarmak için planını yapar. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Üsküplü’yü evinin ambarında yakalayan Neccar, Fatma’nın teşkilatçılara yardım ettiğini öğrenir… Neccar, Üsküplü’yü, Hamilton’a teslim edecek midir? Hayatta ki tek varlığı olan Fatma ve düşmanı Üsküplü arasında kalan Neccar, karar vermek zorundadır…
‘’İhanetin, Hürriyetine vesile olsun’’
Üsküplü, Said’i Hamilton’ın elinden kurtarmak için planını yapar… Said’in yapacağı en ufak hata, hayatına mal olacaktır. Hamilton, işini şansa bırakmayacak, kalabalık bir asker grubuyla Said’in gösterdiği yere gidecektir. Acaba, Üsküplü’nün planı işleyecek ve Said’i kurtarabilecekler midir?
‘’Halil ve Nurettin Beyler, karşı karşıya gelir’’
Townshend’in Basra’dan destek birlik çağırdığını öğrenen Halil Albay, İngilizler Kut’a ulaşmadan, yolda bu birliğe baskın vermek ister. Nurettin bu fikre karşıdır fakat Halil, kendi bildiğini yapacak ve Basra’ya doğru yola çıkacaktır.
‘’Mehmet’in İhaneti’’
Mehmet, Osmanlı Kışlasında Hamilton’ın verdiği görevi yerine getirmek için fırsat kollamaktadır. Cephaneliğin yerini ve Halil Albay’ın yerini öğrenmeye çalışan Mehmet, Şamil’in şüpheli bakışlarının altındadır. Mehmet, aldığı bu görevi yerine getirebilecek midir?
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