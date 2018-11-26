Mehmetçik Kutlu Zafer 24. bölüm fragmanında Nurettin Bey'den beklenmedik hamle
Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan 24. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Nurettin Bey, İngilizlere karşı beklenmedik bir hamle yapıyor. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde İngiliz’in beklediği erzak kervanını durduran Halil Albay, neferleri ile birlikte kışlaya döndüğünde hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
İngiliz’in beklediği erzak kervanını durduran Halil Albay, neferleri ile birlikte kışlaya döndüğünde hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Nurettin Bey, kendi bildiğini okumuştur ve İngilizlere karşı bir hamle yapacaktır, bu hamleye kesinlikle karşı duran Halil Albay, bakalım Nurettin Bey’i bu karardan vazgeçirebilecek midir?
Düşman elinde tek bir nefer dahi olsa, mücadele elden bırakılmayacaktır.
Üsküplü, Mehmet’i kurtarmak için yola koyulur… Düşman elinde kalan tek bir nefer dahi olsa, topyekün mücadele elden bırakılmayacaktır. Üsküplü ve diğer Teşkilat-I Mahsusa neferleri, Hamilton’ın Üsküplü’ye karşı kurduğu oyundan habersiz, Mehmet’i kurtarmak için harekete geçer. Mehmet’i bulmayı umarken tuzağa düşen Üsküplü, Mehmet’i olduğu yerden, çekip alabilecek midir?
Hamilton’un yeni planı Halil Albayı öldürmek olacaktır
General Townshend, Basra’dan destek birlik isteyerek, hem dışarıdan hem de kendi ordusuyla içeriden, Türk kuşatmasını yarmayı kafasına koymuştur…
Hamilton, Mehmet’i Osmanlı ordusunun içine gönderir. Pekala amacı, giderek bu savaşın baş aktörü haline gelen Albay Halil’i öldürmek olacaktır… Mehmet, her şeyden habersiz içinde sürüklendiği dipsiz karanlıkta, ışığı görebilecek midir?
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