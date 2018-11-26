Mehmetçik Kutlu Zafer 24. bölüm fragmanında Nurettin Bey'den beklenmedik hamle

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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26.11.2018 - 18:09, Son Güncelleme:

Mehmetçik Kutlu Zafer 24. bölüm fragmanında Nurettin Bey'den beklenmedik hamle

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Mehmetçik Kutlu Zafer 24. bölüm fragmanında Nurettin Bey'den beklenmedik hamle

Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan 24. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Nurettin Bey, İngilizlere karşı beklenmedik bir hamle yapıyor. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde İngiliz’in beklediği erzak kervanını durduran Halil Albay, neferleri ile birlikte kışlaya döndüğünde hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İngiliz’in beklediği erzak kervanını durduran Halil Albay, neferleri ile birlikte kışlaya döndüğünde hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Nurettin Bey, kendi bildiğini okumuştur ve İngilizlere karşı bir hamle yapacaktır, bu hamleye kesinlikle karşı duran Halil Albay, bakalım Nurettin Bey’i bu karardan vazgeçirebilecek midir?

Düşman elinde tek bir nefer dahi olsa, mücadele elden bırakılmayacaktır.
Üsküplü, Mehmet’i kurtarmak için yola koyulur… Düşman elinde kalan tek bir nefer dahi olsa, topyekün mücadele elden bırakılmayacaktır. Üsküplü ve diğer Teşkilat-I Mahsusa neferleri, Hamilton’ın Üsküplü’ye karşı kurduğu oyundan habersiz, Mehmet’i kurtarmak için harekete geçer. Mehmet’i bulmayı umarken tuzağa düşen Üsküplü, Mehmet’i olduğu yerden, çekip alabilecek midir?

Hamilton’un yeni planı Halil Albayı öldürmek olacaktır
General Townshend, Basra’dan destek birlik isteyerek, hem dışarıdan hem de kendi ordusuyla içeriden, Türk kuşatmasını yarmayı kafasına koymuştur…

Hamilton, Mehmet’i Osmanlı ordusunun içine gönderir. Pekala amacı, giderek bu savaşın baş aktörü haline gelen Albay Halil’i öldürmek olacaktır… Mehmet, her şeyden habersiz içinde sürüklendiği dipsiz karanlıkta, ışığı görebilecek midir?

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