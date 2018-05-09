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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
09.05.2018 - 18:36, Son Güncelleme:

Mehmetçik Kûtulamâre 15. bölümde Üsküplü yakalanacak mı?

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Mehmetçik Kûtulamâre 15. bölümde Üsküplü yakalanacak mı?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta heyecan ve aksiyonun dozunun hiç düşmediği dizinin merakla beklenen fragmanı, yeni bölümün aksiyon dolu olacağının sinyallerini verdi. Yayınlanan fragmanda, emre uymamak ve devlete ait silahlara el koymaktan tutuklanan Üsküplü Ali’nin hapisten kaçtığı görülüyor. Fragmanda ayrıca, Şefik Bey'in söylediği  ‘Ali Bey şu andan itibaren kaçaktır. Kaçak olan kardeşiniz dahi olsa, doğruları söylemek zorundasınız’ sözleri dikkat çekiyor. Peki, Mehmetçik Kûtulamâre'nin 15. bölüm fragmanında başka neler var? Yeni bölümde neler olacak?

Mehmetçik Kûtulamâre yayınlanacak 15. yeni bölümüyle izleyicilerine yine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Mehmetçik Kûtulamâre'nin seyirciyle paylaşılan 15. bölüm fragmanında, Üsküplü Ali’nin hapisten kaçtığı ve peşinde askelerin olduğu görülüyor. İşte, Mehmetçik Kûtulamâre 15. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

MEHMETÇİK KUTULAMARE 15. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin 15. bölümünde, savaş tüm hızıyla devam ederken filizlenen bir aşk hikâyesi nihayete ermek üzeredir. Mehmet Zeynep’i ninesinden istemiş ancak umduğu cevabı bulamamıştır. Peki, Efsa hatun Mehmet’e neden hayır demiştir? General Barrett ile yaşadığı anlaşmazlıklar Cox’un hapse atılmasına sebep olmuştur. Cox, savaşın en önemli anlarında eli kolu bağlı olarak bekleyecek midir?

Öte yandan, Emre uymamak ve Devlete ait silahlara el koymaktan tutuklanan Ali, Mehmet ve Said’in yardımıyla hapisten kaçmayı başarmıştır. Ancak bu Şefik’in daha da öfkelenmesine sebep olur. İşler çığırından çıkmıştır. Artık Üsküplü Ali bir kaçaktır. Bir an önce şehirden çıkması gereken Üsküplü’ye tanımadığı birinden yardım eli uzanır. Peki, Üsküplü’ye hiç ummadığı anda yardım eden bu yabancı kimdir?

MEHMETÇİK KUTULAMARE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Mehmetçik Kûtulamâre'nin geçen hafta yayınlanan 14. bölümünde, Üsküplü ve neferleri, İngiliz öncü birliğini yok etmek ve ellerindeki önemli bilgileri ele geçirmek için saldırıya geçmiştir. Bu saldırı beklediklerinden daha kanlı olacaktır. Ancak ne olursa olsun o çantayı ele geçirip birliği yok etmeyi göze alan Üsküplü, neferlerinden birinin şehadetiyle sarsılır… Şehadet hangi nefere nasip olacaktır?

Victoria’nın dönüp gelmesiyle şoke olan Cox, Victoria’yı saatli bir bomba olarak görmektedir. Şayet Neccar ile karşılaşırsa her şeyi mahvedeceğini bilmektedir. Cox’un Victoria için kalıcı bir çözüm bulması gerekecektir. Peki, bu çözüm ne olacaktır? Cox, bir yandan Victoria için kalıcı bir çözüm ararken bir yandan da ona büyük zararlar veren Üsküplü’nün peşine düşer. Onun için hazırladığı plan, Şefik’in ellerinde bir felakete dönüşebilir. Şefik, Cox’un ağına düşecek midir?

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