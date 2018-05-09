Mehmetçik Kûtulamâre 15. bölümde Üsküplü yakalanacak mı?

Mehmetçik Kûtulamâre yayınlanacak 15. yeni bölümüyle izleyicilerine yine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Mehmetçik Kûtulamâre'nin seyirciyle paylaşılan 15. bölüm fragmanında, Üsküplü Ali’nin hapisten kaçtığı ve peşinde askelerin olduğu görülüyor. İşte, Mehmetçik Kûtulamâre 15. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

MEHMETÇİK KUTULAMARE 15. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin 15. bölümünde, savaş tüm hızıyla devam ederken filizlenen bir aşk hikâyesi nihayete ermek üzeredir. Mehmet Zeynep’i ninesinden istemiş ancak umduğu cevabı bulamamıştır. Peki, Efsa hatun Mehmet’e neden hayır demiştir? General Barrett ile yaşadığı anlaşmazlıklar Cox’un hapse atılmasına sebep olmuştur. Cox, savaşın en önemli anlarında eli kolu bağlı olarak bekleyecek midir?

Öte yandan, Emre uymamak ve Devlete ait silahlara el koymaktan tutuklanan Ali, Mehmet ve Said’in yardımıyla hapisten kaçmayı başarmıştır. Ancak bu Şefik’in daha da öfkelenmesine sebep olur. İşler çığırından çıkmıştır. Artık Üsküplü Ali bir kaçaktır. Bir an önce şehirden çıkması gereken Üsküplü’ye tanımadığı birinden yardım eli uzanır. Peki, Üsküplü’ye hiç ummadığı anda yardım eden bu yabancı kimdir?

MEHMETÇİK KUTULAMARE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Mehmetçik Kûtulamâre'nin geçen hafta yayınlanan 14. bölümünde, Üsküplü ve neferleri, İngiliz öncü birliğini yok etmek ve ellerindeki önemli bilgileri ele geçirmek için saldırıya geçmiştir. Bu saldırı beklediklerinden daha kanlı olacaktır. Ancak ne olursa olsun o çantayı ele geçirip birliği yok etmeyi göze alan Üsküplü, neferlerinden birinin şehadetiyle sarsılır… Şehadet hangi nefere nasip olacaktır?

Victoria’nın dönüp gelmesiyle şoke olan Cox, Victoria’yı saatli bir bomba olarak görmektedir. Şayet Neccar ile karşılaşırsa her şeyi mahvedeceğini bilmektedir. Cox’un Victoria için kalıcı bir çözüm bulması gerekecektir. Peki, bu çözüm ne olacaktır? Cox, bir yandan Victoria için kalıcı bir çözüm ararken bir yandan da ona büyük zararlar veren Üsküplü’nün peşine düşer. Onun için hazırladığı plan, Şefik’in ellerinde bir felakete dönüşebilir. Şefik, Cox’un ağına düşecek midir?