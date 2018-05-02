Mehmetçik Kûtulamâre 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Türk askeri zafere çok yakın
Mehmetçik Kûtulamâre dizisi yayınlanan son fragmanıyla yeni bölümün aksiyon dolu olacağının sinyallerini verdi. 3 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek 14. bölümü ile heyecanın ve gerilimin dozunu arttıran, Mehmetçik Kûtulamâre dizisi yine aksiyon dolu sahnelere ev sahipliği yapacak. Yayınlanan fragmanda en çok dikkat çeken Üsküplü Ali’nin söylediği 'Osmanlı bu topraklar için ne verdi diye soracak olan olursa, can verdi deyin' sözleri oldu. Peki, Mehmetçik Kûtulamâre'nin 14. bölüm fragmanında başka neler var? Yeni bölümde neler olacak?
Mehmetçik Kûtulamâre yayınlanacak 14. yeni bölümüyle izleyicilerine yine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Mehmetçik Kûtulamâre'nin seyirciyle paylaşılan 14. bölüm fragmanında, Üsküplü Ali’nin söylediği "Osmanlı bu topraklar için ne verdi diye soracak olan olursa, can verdi deyin" sözleri fragmana adeta damga vurdu. İşte, Mehmetçik Kûtulamâre 14. bölüm fragmanı
MEHMETÇİK KUTULAMARE 14. BÖLÜM FRAGMANI
Başrollerinde İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Serdar Gökhan ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin 14. bölümünde, İngiliz askerleriyle karşılaşan Türk askerleri büyük zafere çok yaklaştı. Fragmanda Üsküplü Ali’nin "Osmanlı bu topraklar için ne verdi diye soracak olan olursa, can verdi deyin" sözleri izleyicileri duygulandırdı.
MEHMETÇİK KUTULAMARE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Mehmetçik Kûtulamâre'nin geçen hafta yayınlanan 13. bölümünde, Cox, Şerif Neccar’ın sadakatini kaybetmemek için Victoria ile evlenmesini sağlayacağı sözünü vermiştir. Ancak Victoria’nın bu evliliğe sıcak bakmayacağına emindir. Ve bir oyun oynar. Victoria’yı ihbar ederek Üsküplü’nün ellerine teslim edince Şerif Neccar çıldırır. Türklere olan düşmanlığı ve Cox’a olan sadakati katlanmıştır. Ancak Üsküplü Ali, bu ihbarın altında bir oyun olduğunu anlamıştır. Üsküplü şüphesini paylaşınca şoke olan Victoria, Cox’un kendisini ihbar ettiğine inanacak mıdır?
Kendisine verilen emri sorgulayan ve Şuaybe mevkii yerine Ahvaz yakınlarına kadar giderek, İngiliz devriyesini yok eden Üsküplü, Yüzbaşı Şefik’e açıklama yapmak zorundadır. Amacı düşman birliklerini parça parça yok etmek olan Üsküplü’nün planı istediği gibi gidecek midir? Yüzbaşı Şefik’in emirlerine uymayan Üsküplü’yü nasıl bir sonuç bekliyor? Bu hamlesinin İngiliz karargahına yansımaları neler olacak? Harekat planı için bilgi toplayan düşman istihkam birliği amacına ulaşabilecek mi? Victoria ile ilgili Cox’u bekleyen büyük sürpriz ne?
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