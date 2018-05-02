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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
02.05.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

Mehmetçik Kûtulamâre 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Türk askeri zafere çok yakın

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Mehmetçik Kûtulamâre 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Türk askeri zafere çok yakın

Mehmetçik Kûtulamâre dizisi yayınlanan son fragmanıyla yeni bölümün aksiyon dolu olacağının sinyallerini verdi. 3 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek 14. bölümü ile heyecanın ve gerilimin dozunu arttıran, Mehmetçik Kûtulamâre dizisi yine aksiyon dolu sahnelere ev sahipliği yapacak. Yayınlanan fragmanda en çok dikkat çeken Üsküplü Ali’nin söylediği 'Osmanlı bu topraklar için ne verdi diye soracak olan olursa, can verdi deyin' sözleri oldu.  Peki, Mehmetçik Kûtulamâre'nin 14. bölüm fragmanında başka neler var? Yeni bölümde neler olacak?

Mehmetçik Kûtulamâre yayınlanacak 14. yeni bölümüyle izleyicilerine yine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Mehmetçik Kûtulamâre'nin seyirciyle paylaşılan 14. bölüm fragmanında, Üsküplü Ali’nin söylediği "Osmanlı bu topraklar için ne verdi diye soracak olan olursa, can verdi deyin" sözleri fragmana adeta damga vurdu. İşte, Mehmetçik Kûtulamâre 14. bölüm fragmanı

MEHMETÇİK KUTULAMARE 14. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Serdar Gökhan ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin 14. bölümünde, İngiliz askerleriyle karşılaşan Türk askerleri büyük zafere çok yaklaştı. Fragmanda Üsküplü Ali’nin "Osmanlı bu topraklar için ne verdi diye soracak olan olursa, can verdi deyin" sözleri izleyicileri duygulandırdı.

MEHMETÇİK KUTULAMARE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Mehmetçik Kûtulamâre'nin geçen hafta yayınlanan 13. bölümünde, Cox, Şerif Neccar’ın sadakatini kaybetmemek için Victoria ile evlenmesini sağlayacağı sözünü vermiştir. Ancak Victoria’nın bu evliliğe sıcak bakmayacağına emindir. Ve bir oyun oynar. Victoria’yı ihbar ederek Üsküplü’nün ellerine teslim edince Şerif Neccar çıldırır. Türklere olan düşmanlığı ve Cox’a olan sadakati katlanmıştır. Ancak Üsküplü Ali, bu ihbarın altında bir oyun olduğunu anlamıştır. Üsküplü şüphesini paylaşınca şoke olan Victoria, Cox’un kendisini ihbar ettiğine inanacak mıdır?

Kendisine verilen emri sorgulayan ve Şuaybe mevkii yerine Ahvaz yakınlarına kadar giderek, İngiliz devriyesini yok eden Üsküplü, Yüzbaşı Şefik’e açıklama yapmak zorundadır. Amacı düşman birliklerini parça parça yok etmek olan Üsküplü’nün planı istediği gibi gidecek midir? Yüzbaşı Şefik’in emirlerine uymayan Üsküplü’yü nasıl bir sonuç bekliyor? Bu hamlesinin İngiliz karargahına yansımaları neler olacak? Harekat planı için bilgi toplayan düşman istihkam birliği amacına ulaşabilecek mi? Victoria ile ilgili Cox’u bekleyen büyük sürpriz ne?

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