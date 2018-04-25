Mehmetçik Kûtulamâre 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Üsküplü'nün planı işe yarayacak mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
25.04.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Mehmetçik Kûtulamâre 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Üsküplü'nün planı işe yarayacak mı?

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Mehmetçik Kûtulamâre 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Üsküplü'nün planı işe yarayacak mı?

Mehmetçik Kûtulamâre dizisi yayınlanan son fragmanıyla izleyicilerine yine aksiyon dolu anlar yaşatmaya devam etti. 26 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelecek 13. bölümü ile heyecanın ve gerilimin dozunu arttıran,  Mehmetçik Kûtulamâre dizisi yine aksiyon dolu sahnelere ev sahipliği yapacak. Yayınlanan fragmanda en çok dikkat çeken şey ise, Şefik'in Üsküplü'ye söylediği 'Siz Ahvaz'da oyalanırken düşman yolu yarıladı bile Ali Bey' sözleri oldu. Fragmanda ayrıca düşmanla karşılaşan Üsküplü'nün 'Onları bölmeden yok edemeyiz' sözleri de merak uyandırdı. Peki, Mehmetçik Kûtulamâre'nin 13. bölüm fragmanında başka neler var? Yeni bölümde neler olacak?

Mehmetçik Kûtulamâre yayınlanacak 13. yeni bölümüyle izleyicilerine yine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Mehmetçik Kûtulamâre'nin seyirciyle paylaşılan 13. bölüm fragmanında, amacı düşman birliklerini parça parça yok etmek olan Üsküplü ile Yüzbaşı Şevket bir kez daha karşı karşıya geliyor. İşte, sevilen dizi Mehmetçik Kûtulamâre'nin 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

MEHMETÇİK KUTULAMARE 13. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Serdar Gökhan ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin 13. bölümünde, Cox, Şerif Neccar’ın sadakatini kaybetmemek için Victoria ile evlenmesini sağlayacağı sözünü vermiştir. Ancak Victoria’nın bu evliliğe sıcak bakmayacağına emindir. Ve bir oyun oynar. Victoria’yı ihbar ederek Üsküplü’nün ellerine teslim edince Şerif Neccar çıldırır. Türklere olan düşmanlığı ve Cox’a olan sadakati katlanmıştır. Ancak Üsküplü Ali, bu ihbarın altında bir oyun olduğunu anlamıştır. Üsküplü şüphesini paylaşınca şoke olan Victoria, Cox’un kendisini ihbar ettiğine inananacak mıdır?

Öte yandan yeni bölümde, kendisine verilen emri sorgulayan ve Şuaybe mevkii yerine Ahvaz yakınlarına kadar giderek, İngiliz devriyesini yok eden Üsküplü, Yüzbaşı Şefik’e açıklama yapmak zorundadır. Amacı düşman birliklerini parça parça yok etmek olan Üsküplü’nün planı istediği gibi gidecek midir?

MEHMETÇİK KUTULAMARE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sevilen dizinin geçen hafta yayınlanan 12. bölümünde, Esaret zincirlerini kıran Osmanlı neferleri şehre ulaşmayı başarmıştır. Kut’ta bir bayram havası hâkimdir. Bu durum herkesin zafere olan inancını perçinlemiştir. Esirlerin kurtarılması, İngiliz karargâhında ise bomba etkisi yaratır. Cox’un bu hezimeti unutturacak planı nedir? Esaretten dönen Mehmet, Zeynep ile yeniden bir araya gelir. Birbirlerine açamadıkları sevdaları onları bir çıkmazın içine sürüklemiştir. Savaş devam ederken, Memleket yangın yeriyken her şeye rağmen büyüyen aşkları artık bir neticeye ulaşabilecek midir?

Uzun süredir rehin tutulan Said nefes kesen bir mücadele ile kurtarılmıştır. Ancak asıl tehlike henüz geçmemiştir. Said’in, olanlar karşısında ki tavrı bir krize neden olacak mıdır? Üst üste mağlubiyetler alan Cox, yeni planını devreye sokacaktır. Ancak bu planın işleyebilmesi için önünde bir engel vardır. Victoria… Cox’un Victoria için tasarladığı akıl almaz plan amacına ulaşabilecek midir? Peş Peşe gelen zaferlerin ardından yeni hamlenin ne olacağı konusunda ihtilafa düşen Üsküplü ve Şefik’i tehlikeli bir ayrılık beklemektedir. Üsküplü, her şeyi göze alarak kendi planını uygulamak ister.  Peki, Üsküplü’nün planı nedir? Şefik, uygulamasına müsaade edecek midir?

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