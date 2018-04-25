Mehmetçik Kûtulamâre 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Üsküplü'nün planı işe yarayacak mı?

Mehmetçik Kûtulamâre yayınlanacak 13. yeni bölümüyle izleyicilerine yine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Mehmetçik Kûtulamâre'nin seyirciyle paylaşılan 13. bölüm fragmanında, amacı düşman birliklerini parça parça yok etmek olan Üsküplü ile Yüzbaşı Şevket bir kez daha karşı karşıya geliyor. İşte, sevilen dizi Mehmetçik Kûtulamâre'nin 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

MEHMETÇİK KUTULAMARE 13. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Serdar Gökhan ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin 13. bölümünde, Cox, Şerif Neccar’ın sadakatini kaybetmemek için Victoria ile evlenmesini sağlayacağı sözünü vermiştir. Ancak Victoria’nın bu evliliğe sıcak bakmayacağına emindir. Ve bir oyun oynar. Victoria’yı ihbar ederek Üsküplü’nün ellerine teslim edince Şerif Neccar çıldırır. Türklere olan düşmanlığı ve Cox’a olan sadakati katlanmıştır. Ancak Üsküplü Ali, bu ihbarın altında bir oyun olduğunu anlamıştır. Üsküplü şüphesini paylaşınca şoke olan Victoria, Cox’un kendisini ihbar ettiğine inananacak mıdır?

Öte yandan yeni bölümde, kendisine verilen emri sorgulayan ve Şuaybe mevkii yerine Ahvaz yakınlarına kadar giderek, İngiliz devriyesini yok eden Üsküplü, Yüzbaşı Şefik’e açıklama yapmak zorundadır. Amacı düşman birliklerini parça parça yok etmek olan Üsküplü’nün planı istediği gibi gidecek midir?

MEHMETÇİK KUTULAMARE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sevilen dizinin geçen hafta yayınlanan 12. bölümünde, Esaret zincirlerini kıran Osmanlı neferleri şehre ulaşmayı başarmıştır. Kut’ta bir bayram havası hâkimdir. Bu durum herkesin zafere olan inancını perçinlemiştir. Esirlerin kurtarılması, İngiliz karargâhında ise bomba etkisi yaratır. Cox’un bu hezimeti unutturacak planı nedir? Esaretten dönen Mehmet, Zeynep ile yeniden bir araya gelir. Birbirlerine açamadıkları sevdaları onları bir çıkmazın içine sürüklemiştir. Savaş devam ederken, Memleket yangın yeriyken her şeye rağmen büyüyen aşkları artık bir neticeye ulaşabilecek midir?

Uzun süredir rehin tutulan Said nefes kesen bir mücadele ile kurtarılmıştır. Ancak asıl tehlike henüz geçmemiştir. Said’in, olanlar karşısında ki tavrı bir krize neden olacak mıdır? Üst üste mağlubiyetler alan Cox, yeni planını devreye sokacaktır. Ancak bu planın işleyebilmesi için önünde bir engel vardır. Victoria… Cox’un Victoria için tasarladığı akıl almaz plan amacına ulaşabilecek midir? Peş Peşe gelen zaferlerin ardından yeni hamlenin ne olacağı konusunda ihtilafa düşen Üsküplü ve Şefik’i tehlikeli bir ayrılık beklemektedir. Üsküplü, her şeyi göze alarak kendi planını uygulamak ister. Peki, Üsküplü’nün planı nedir? Şefik, uygulamasına müsaade edecek midir?