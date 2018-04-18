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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
18.04.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

Mehmetçik Kûtulamâre 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Üsküplü, Yüzbaşı Şefik’le karşı karşıya geliyor!

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Mehmetçik Kûtulamâre 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Üsküplü, Yüzbaşı Şefik’le karşı karşıya geliyor!

Mehmetçik Kûtulamâre dizisi yayınlanan son fragmanıyla izleyicilerine yine aksiyon dolu anlar yaşatmaya devam etti. 19 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelecek 12. bölümü ile heyecanın dozunu arttıracak olan Mehmetçik Kûtulamâre dizisi yine çok heyecanlı sahnelere ev sahipliği yapacak. Yayınlanan fragmanda en çok dikkat çeken olay, Üsküplü'nün Yüzbaşı Şefik'le karşı karşıya gelmesi oldu. Fragmanda ayrıca Üsküplü, her şeyi göze alarak kendi planını uygulamak ister. Peki, Mehmetçik Kûtulamâre'nin 12. bölüm fragmanında başka neler var? Yeni bölümde neler olacak?

Birinci Dünya Savaşı'na hazırlanan Osmanlı Devletinde, tek hayalleri devletin yeniden yükselişi ve kurtuluşu olan, Mehmet ve arkadaşlarının kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı Mehmetçik Kûtulamâre yayınlanacak 12. yeni bölümüyle yine seyircilere heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Mehmetçik Kûtulamâre'nin izleyiciyle paylaşılan 12. bölüm fragmanında, Peş Peşe gelen zaferlerin ardından yeni hamlenin ne olacağı konusunda ihtilafa düşen Üsküplü ve Şefik’i tehlikeli bir ayrılık beklemektedir. İşte, sevilen dizi Mehmetçik Kûtulamâre'nin 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

MEHMETÇİK KUTULAMARE 12. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Serdar Gökhan ve İsmail Hacıoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin 12. bölümünde, Esaret zincirlerini kıran Osmanlı neferleri şehre ulaşmayı başarmıştır. Kut’ta bir bayram havası hâkimdir. Bu durum herkesin zafere olan inancını perçinlemiştir. Esirlerin kurtarılması, İngiliz karargâhında ise bomba etkisi yaratır. Cox’un bu hezimeti unutturacak planı nedir?

Öte yandan esaretten dönen Mehmet, Zeynep ile yeniden bir araya gelir. Birbirlerine açamadıkları sevdaları onları bir çıkmazın içine sürüklemiştir. Savaş devam ederken, Memleket yangın yeriyken her şeye rağmen büyüyen aşkları artık bir neticeye ulaşabilecek midir?

Uzun süredir rehin tutulan Said nefes kesen bir mücadele ile kurtarılmıştır. Ancak asıl tehlike henüz geçmemiştir. Said’in, olanlar karşısında ki tavrı bir krize neden olacak mıdır? Üst üste mağlubiyetler alan Cox, yeni planını devreye sokacaktır. Ancak bu planın işleyebilmesi için önünde bir engel vardır. Victoria… Cox’un Victoria için tasarladığı akıl almaz plan amacına ulaşabilecek midir?

12. bölümde ayrıca, peş Peşe gelen zaferlerin ardından yeni hamlenin ne olacağı konusunda ihtilafa düşen Üsküplü ve Şefik’i tehlikeli bir ayrılık beklemektedir. Üsküplü, her şeyi göze alarak kendi planını uygulamak ister. Peki, Üsküplü’nün planı nedir? Şefik, uygulamasına müsaade edecek midir?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sevilen dizinin geçen hafta yayınlanan 11. bölümünde, Üsküplü Ali’nin saldırı planını öğrenen Cox, General Barrett’e durumu anlatmasına rağmen esirlerin Hindistan’a naklini durdurmayı başaramamıştır. Bunun yerine kurtarmaya gelen Türk askerlerine bir tuzak kurmuş, ancak bu tuzak hiç beklemediği bir şekilde aleyhine dönmüştür. Üsküplü liderliğindeki Osmancık taburu askerleri esirleri kurtarmayı başarır. Merak edilense Üsküplü’nün bu tuzaktan nasıl kurtulduğudur…

Kurtarılan esirlerin Kut şehrine ulaşmaları gerekmektedir. Ancak baskın yerine ulaşan ve tuzağının bozulduğunu gören Cox, esirler şehre ulaşmadan onları durdurmak isteyecektir. Peki, bunu başarabilecek midir? Hürriyetlerine kavuşan askerler, uzun süren esaretten sonra rahat bir nefes alır. Artık tek hayalleri düşmanı topraklarından atmaktır. Ama öncelikle uzun süredir yollarını gözleyen sevdiklerine kavuşacaklardır. Ancak Hüsrev Mehmet’e, Said’in kayıp olduğu haberini bir türlü verememiştir. Peki, Mehmet bu haberi aldığında ne yapacaktır?

Cox’un esiri olarak şehirde saklanan Said daha fazla beklemeyecektir. Ya kurtulmalı ya da ölmelidir. Onun yerini bilen tek kişi ise Musap’tır. Peki, Said’i bekleyen kötü sürpriz nedir?

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