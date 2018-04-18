Mehmetçik Kûtulamâre 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Üsküplü, Yüzbaşı Şefik’le karşı karşıya geliyor!

Birinci Dünya Savaşı'na hazırlanan Osmanlı Devletinde, tek hayalleri devletin yeniden yükselişi ve kurtuluşu olan, Mehmet ve arkadaşlarının kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı Mehmetçik Kûtulamâre yayınlanacak 12. yeni bölümüyle yine seyircilere heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Mehmetçik Kûtulamâre'nin izleyiciyle paylaşılan 12. bölüm fragmanında, Peş Peşe gelen zaferlerin ardından yeni hamlenin ne olacağı konusunda ihtilafa düşen Üsküplü ve Şefik’i tehlikeli bir ayrılık beklemektedir. İşte, sevilen dizi Mehmetçik Kûtulamâre'nin 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

MEHMETÇİK KUTULAMARE 12. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Serdar Gökhan ve İsmail Hacıoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin 12. bölümünde, Esaret zincirlerini kıran Osmanlı neferleri şehre ulaşmayı başarmıştır. Kut’ta bir bayram havası hâkimdir. Bu durum herkesin zafere olan inancını perçinlemiştir. Esirlerin kurtarılması, İngiliz karargâhında ise bomba etkisi yaratır. Cox’un bu hezimeti unutturacak planı nedir?

Öte yandan esaretten dönen Mehmet, Zeynep ile yeniden bir araya gelir. Birbirlerine açamadıkları sevdaları onları bir çıkmazın içine sürüklemiştir. Savaş devam ederken, Memleket yangın yeriyken her şeye rağmen büyüyen aşkları artık bir neticeye ulaşabilecek midir?

Uzun süredir rehin tutulan Said nefes kesen bir mücadele ile kurtarılmıştır. Ancak asıl tehlike henüz geçmemiştir. Said’in, olanlar karşısında ki tavrı bir krize neden olacak mıdır? Üst üste mağlubiyetler alan Cox, yeni planını devreye sokacaktır. Ancak bu planın işleyebilmesi için önünde bir engel vardır. Victoria… Cox’un Victoria için tasarladığı akıl almaz plan amacına ulaşabilecek midir?

12. bölümde ayrıca, peş Peşe gelen zaferlerin ardından yeni hamlenin ne olacağı konusunda ihtilafa düşen Üsküplü ve Şefik’i tehlikeli bir ayrılık beklemektedir. Üsküplü, her şeyi göze alarak kendi planını uygulamak ister. Peki, Üsküplü’nün planı nedir? Şefik, uygulamasına müsaade edecek midir?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sevilen dizinin geçen hafta yayınlanan 11. bölümünde, Üsküplü Ali’nin saldırı planını öğrenen Cox, General Barrett’e durumu anlatmasına rağmen esirlerin Hindistan’a naklini durdurmayı başaramamıştır. Bunun yerine kurtarmaya gelen Türk askerlerine bir tuzak kurmuş, ancak bu tuzak hiç beklemediği bir şekilde aleyhine dönmüştür. Üsküplü liderliğindeki Osmancık taburu askerleri esirleri kurtarmayı başarır. Merak edilense Üsküplü’nün bu tuzaktan nasıl kurtulduğudur…

Kurtarılan esirlerin Kut şehrine ulaşmaları gerekmektedir. Ancak baskın yerine ulaşan ve tuzağının bozulduğunu gören Cox, esirler şehre ulaşmadan onları durdurmak isteyecektir. Peki, bunu başarabilecek midir? Hürriyetlerine kavuşan askerler, uzun süren esaretten sonra rahat bir nefes alır. Artık tek hayalleri düşmanı topraklarından atmaktır. Ama öncelikle uzun süredir yollarını gözleyen sevdiklerine kavuşacaklardır. Ancak Hüsrev Mehmet’e, Said’in kayıp olduğu haberini bir türlü verememiştir. Peki, Mehmet bu haberi aldığında ne yapacaktır?

Cox’un esiri olarak şehirde saklanan Said daha fazla beklemeyecektir. Ya kurtulmalı ya da ölmelidir. Onun yerini bilen tek kişi ise Musap’tır. Peki, Said’i bekleyen kötü sürpriz nedir?

