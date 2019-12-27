Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında? Mehmet Yalçınkaya’nın sol elinin hikayesi

Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında Bolu’nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. 1988 yılında aşçılığa amcasının yanında başladı. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi’nde eğitim alan Mehmet Yalçınkaya, bir çok yabancı ülkede Gastronomi ve Mutfak koordinatörü olarak çalıştı. Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yıl da MasterChef’te jüri üyeliğini üstlendi.

SIKI BİR GALATASARAYLI

Sert mizacı ve babacan tavırlarının yanında Galatasaraylı kimliği ile de öne çıkan Mehmet Şef, bir röportajında takımını seçme hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

Aslında Galatasaray ile ilgili hikayem aileden değil. Babam Fenerbahçeli, amcam da Fenerbahçeli. Ben aslında arkadaşlarımın vesilesiyle Galatasaraylı oldum. Çocukluğumdan beri bir sempatim vardı. Neuchâtel Xamax vardı, bilirsin. Meşhur maç. Ben o maçta Galatasaray'la bütünleştim. Çünkü oradaki azim ve hikaye inanılmazdı. O maçtaki hırs beni etkiledi.

MEHMET ŞEF'İN SOL ELİ

MasterChef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini sürekli cebinde tutması dikkat çekiyor, sosyal medyaya konu oluyordu.

Bolulu Mehmet Şef'in, sol elini sürekli cebinde tutmasının acı bir hikayesi olduğu ortaya çıktı. Parmaklarını kıyma makinesine kaptıran Mehmet Yalçınkaya, geçirdiği bir kaza sonrası 3 parmağını kaybetmiş.