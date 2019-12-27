Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında? Mehmet Yalçınkaya’nın sol elinin hikayesi
Masterchef yarışmasının sevilen ismi Şef Mehmet Yalçınkaya, tatlı sert açıklamalarıyla tanındı. Mehmet Şef, gerek açıklamaları gerekse yarışmacılara yönelik eleştirileriyle sık sık gündeme geliyor. Peki, Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında? İşte Mehmet Yalçınkaya’nın sol elinin hikayesi
Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında Bolu’nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. 1988 yılında aşçılığa amcasının yanında başladı. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi’nde eğitim alan Mehmet Yalçınkaya, bir çok yabancı ülkede Gastronomi ve Mutfak koordinatörü olarak çalıştı. Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yıl da MasterChef’te jüri üyeliğini üstlendi.
SIKI BİR GALATASARAYLI
Sert mizacı ve babacan tavırlarının yanında Galatasaraylı kimliği ile de öne çıkan Mehmet Şef, bir röportajında takımını seçme hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:
Aslında Galatasaray ile ilgili hikayem aileden değil. Babam Fenerbahçeli, amcam da Fenerbahçeli. Ben aslında arkadaşlarımın vesilesiyle Galatasaraylı oldum. Çocukluğumdan beri bir sempatim vardı. Neuchâtel Xamax vardı, bilirsin. Meşhur maç. Ben o maçta Galatasaray'la bütünleştim. Çünkü oradaki azim ve hikaye inanılmazdı. O maçtaki hırs beni etkiledi.
MEHMET ŞEF'İN SOL ELİ
MasterChef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini sürekli cebinde tutması dikkat çekiyor, sosyal medyaya konu oluyordu.
Bolulu Mehmet Şef'in, sol elini sürekli cebinde tutmasının acı bir hikayesi olduğu ortaya çıktı. Parmaklarını kıyma makinesine kaptıran Mehmet Yalçınkaya, geçirdiği bir kaza sonrası 3 parmağını kaybetmiş.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle