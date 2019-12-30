Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde son durum… Hatice Ergül’ün itirafları şoke etti

Bir izleyicinin anlattığı kazılıp topraktan merdiven yapılan kömürlükte, Mehmet Muharrem Elbay'a ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu. Olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zeynep Ergül tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, böylece tutuklu sayısı 5’e yükselmişti. Mehmet Muharrem Elbay’ın kemiklerini arama çalışmaları sürerken ailenin gelini Hatice Ergül’den çarpıcı itiraflar geldi.

Müge Anlı'nın 27 Aralık 2019 tarihli yayınında, tutuklu Zeynep Ergül'ün kardeşinin eşi olan Hatice Ergül, canlı yayında her şeyi itiraf etti. Mehmet Muharrem Elbay’ın öldürüldükten sonra üç parçaya ayrıldıklarını söyleyen Hatice Ergül, Ergül Ailesi’ninKuran-ı Kerim'e el basıp olayın kendi aralarından çıkmaması için yemin ettiklerini açıkladı. Olayı anlatırken zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Hatice Ergül, “Neden sustuğu” sorusu üzerine kendisinin de tehdit edildiğini ifade etti.

ZEYNEP ERGÜL YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ



Müge Anlı programına kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Kızının evini beğenmediği için terk ettiğini söyleyen Zeynep Ergül’ün Mehmet Muharrem Erbay’ın ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Cahit Ergül’ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkması ardından hem Zeynep Ergül hem de Cahit Ergül ile ilgili şaşırtıcı iddialar ortaya atıldı.



Zeynep Hanım’ın çevresindekilere ve cezaevinde olan eşini ziyarete gittiğinde "Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü kuyuya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." Dediği iddia edildi.