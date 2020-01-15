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Haber Giriş: 15.01.2020 - 10:03,Son Güncelleme:/

Mehmet Bozdağ: En iyi aksiyon sahnelerini biz çektik

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Mehmet Bozdağ: En iyi aksiyon sahnelerini biz çektik

Yapımcılığını daha önce “Diriliş Ertuğrul” ve “Kuruluş Osman” dizilerini çeken Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filmi için önceki gün Ortaköy’deki Feriye’de basın toplantısı düzenlendi.

Bozdağ, “İki yıl boyunca çalıştık, hikayesi yazıldı, büyük bir plato yapıldı ve projeyi hayata geçirdik” dedi. Filmde Sungur Bey rolünü canlandıran Emre Kıvılcım, iddialı konuştu: “Türkiye’nin en iyi aksiyon sahnelerini çektik.” Emre Kıvılcım ve Ece Çeşmioğlu’nun başrolünü üstlendiği film, 17 Ocak’ta vizyona girecek.  

Mehmet Bozdağ: En iyi aksiyon sahnelerini biz çektik

Mehmet Bozdağ: En iyi aksiyon sahnelerini biz çektik


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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