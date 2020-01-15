Haber Giriş: 15.01.2020 - 10:03,
Mehmet Bozdağ: En iyi aksiyon sahnelerini biz çektik
Yapımcılığını daha önce “Diriliş Ertuğrul” ve “Kuruluş Osman” dizilerini çeken Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filmi için önceki gün Ortaköy’deki Feriye’de basın toplantısı düzenlendi.
Bozdağ, “İki yıl boyunca çalıştık, hikayesi yazıldı, büyük bir plato yapıldı ve projeyi hayata geçirdik” dedi. Filmde Sungur Bey rolünü canlandıran Emre Kıvılcım, iddialı konuştu: “Türkiye’nin en iyi aksiyon sahnelerini çektik.” Emre Kıvılcım ve Ece Çeşmioğlu’nun başrolünü üstlendiği film, 17 Ocak’ta vizyona girecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle