Mehmet Ali Nuroğlu kimdir?
Mehmet Ali Nuraoğlu yeni dizi projeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son yıllarda canlandırdığı kötü adam karakterleriyle hafızalara kazınan Mehmet Ali Nuraoğlu’nun Timsal Celil karakterini canlandıracağı öğrenildi. Peki, Mehmet Ali Nuraoğlu kimdir?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu, 7 Eylül 1979 tarihinde dünyaya geldi. Nuroğlu ODTÜ felsefe bölümünde üç yıl eğitim görmesinin ardından burayı bırakarak Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi. Daha okul bitmeden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sahnelediği oyunlarda görev aldı. Pek çok dizi projesinde yer alan Mehmet Ali Nuraoğlu, özellikle Sen Anlat Karadeniz dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sen Anlat Karadeniz dizisinde psikopat Vedat Sayar karakterine hayat veren, senaryo gereği öldürüldü ve ekibe veda etti. 2019 mart ayında diziden ayrılan Mehmet Ali Nuraoğlu’nun Çukur’da dizide 'Timsah Celal' karakterine hayat vereceği öğrenildi.
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