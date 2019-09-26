Mehmet Ali Erbil hastalığının ardından ilk kez Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’ya konuk oluyor....
Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın samimi ve neşeli sunumuyla ekrana gelen Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa yine bir ilke imza atıyor.
235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez bir canlı yayına katılıyor, 2. Sayfa’ ya konuk oluyor.
Mehmet Ali Erbil’in konuk olduğu Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 27 Eylül Cuma günü Kanal D’de…
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