Mehmed’in yeni planı
“Mehmed Bir Cihan Fatihi”nde heyecan giderek artıyor. Kılık değiştirerek Konstantiniyye topraklarına giren Sultan Mehmed Han’ın yeni planı seyirciyi şaşırtacak.
KILIK DEĞİŞTİRDİ
Kanal D’nin beğeniyle izlenen dizisi “Mehmed Bir Cihan Fatihi” salı akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümünde Sultan Mehmed Han, kılık değiştirerek Konstantiniyye topraklarına girmişti.
NASIL DÖNECEK?
Keşiş Gennadios’a düzenlenen suikastı önleyerek Hıristiyan aleminin Osmanlı’ya karşı birleşme planını bozan Sultan Mehmed Han’ın yeni planı ve Konstantiniyye’den nasıl döneceği merak konusu oldu. Sosyal medyada da gündeme gelen bu soru, dizinin yarın akşam saat 20.00’de yayınlanacak bölümünde yanıt bulacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle