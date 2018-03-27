Mehmed dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Mara Hatun kimdir?
Kanal D'nin geçtiğimiz haftaya damga vuran dizisi Mehmed'in hem oyuncuları hem de oyuncuların canlandırdığı tarihi karakterler merak ediliyor. İzleyiciler dizinin bölümlerinde oynayan tarihi karakterlerin hayatını araştırıyorlar. Peki İdil Fırat'ın canlandırdığı Mara Hatun kimdir?
Sırbistan Prensesi Mara, 14 yaşında Sultan Murad’a siyasi evlilik amacıyla gönderilmiştir. Mara çocuk doğurmamış olsa da Fatih Sultan Mehmed’e üvey annelik yapmış ve Mehmed tarafından hep sevilmiştir. Bir hristiyan olan Mara, dinini özgürce yaşamış, baskı görmemiştir. Sultan Murad’ın ölümüyle tahta geçen Mehmed onun bilgisi ve sadakatinden her daim yaralarlanmak ister. Osmanlı’ya ve Mehmed’e olan bağlılığı Mara’yı fetihe giden yolda önemli bir figür haline getirecektir.
İdil Fırat kimdir?
İdil Fırat (d. 5 Kasım 1972, Ankara), Türk sinema ve dizi oyuncusu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünden 1995 yılında mezun oldu. İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosunda çalıştı
Filmografi
2015 Poyraz Karayel - 2.ve 3. sezon Despina
2014 Hayat Ağacı - 1. sezon Filiz
2013 Leyla ile Mecnun (dizi) (102.bölüm) Konuk Oyuncu
2013 Ben Onu Çok Sevdim - 1. sezon Berin Menderes
2013 Senin Hikayen -
2012 Acayip Hikayeler - 1. sezon Melisa
2012 Çıplak Gerçek - 1. sezon - Tuna
2012 Şubat - Bahar
2011 Kalbim Seni Seçti - 1. sezon Aylin
2011 Nar .Sema
2010 Kirli Beyaz - 1. sezon Aylin Kahraman
2010 Kaybedenler Kulübü Aslı
2008 Kalpsiz Adam - 1. sezon - Müge
2007 Münferit - Aylin
2006 Köprü - 1. sezon Leyla
2005 Seher Vakti - 1. sezon Halide
2004 Karım ve Annem Sibel
2004 Vizontele tuuba Aysel Sernikli
2004 G.O.R.A. Mulu
2003 Gülüm Aslı
2003 Kolay Para Kazanma Kılavuzu Şule
2003 Bir İstanbul Masalı Aylin Gülüm
2002 Zerda Canan
2002 Aşk ve Gurur - 1. sezon
2001 90-60-90 - 1. sezon Rana
2000 Evdeki Yabancı - 2. sezon Suna
2000-2002 Dikkat Bebek Var
1999-2002 Deli Yürek Billur
1998 Atları da Vururlar (Müzikal)
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