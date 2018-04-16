Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin Toraman karakteri Berkan Şal kimdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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16.04.2018 - 14:26, Son Güncelleme:

Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin Toraman karakteri Berkan Şal kimdir?

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Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin Toraman karakteri Berkan Şal kimdir?

'Behzat Ç. dizisinin Akbaba'sı Berkan Şal, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin kadrosuna dahil oldu. Berkan Şal, Murad Han’ın yanında kılıç sallamış yiğit bir asker olan Toraman karakterine hayat verecek. İşte tarihi bir diziyle ekran macerasına devam edecek olan Berkan Şal’ın hayatına ilişkin bilgiler!

Berkan Şal, Terzi bir anne ve otobüs şirketi işletmecisi bir babanın çocuğu olan Berkan Şal, 1 Ocak 1969 tarihinde Ankara Yenidoğan'da dünyaya geldi.
21 yaşıma kadar işportacılık, pazarda su satma, tuvaletçilik, korumalık, grafik tasarım, DJ'lik ve tonmaister'lık yapan Berkan Şal, Altındağ Belediyesi'nin tiyatro kurslarına gitti. Ankara Üniversitesi Dil-Tarih'de tiyatro bölümünü kazandı ancak üçüncü sınıfta okulu bıraktı. Hayatına çeşitli mekanlarda ses yönetmeni, DJ ve işletmeci olarak olarak devam ederken, yolları Erdal Beşikçioğlu ile kesişti ve 16 yıl sonra oyunculuğa geri döndü. nkara'da doğup büyüdüğü ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin de Ankara odaklı bir dizi olması sebebiyle teklif almış ve profesyonel oyunculuk kariyeri bu dizide "Akbaba" karakteri ile başladı. 2017 yapımı İsimsizler dizisinde Hatemi karakterine hayat verdi.

TORAMAN KARAKTERİ

Aslen bir demirci ustası olan, cesur gözü kara ve açık sözlü Toraman; zamanında Murad Han’ın yanında kılıç sallamış yiğit bir askerdir. Murad Han’a olan sadakati yüzünden Edirne’de işlediği bir cinayet onu Konstantiniyye’de kaçak olarak yaşamak zorunda bırakmış ancak Konstantiniyye topraklarında mahsur kalan Sultan Mehmed’le yollarının kesişmesiyle birlikte artık Toraman’ın yolu, Sultan Mehmed’in yolu olmuştur.

 

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