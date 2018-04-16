Mehmed Bir Cihan Fatihi’ne flaş isim! Hangi ünlü oyuncu kadroya katıldı?
Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde oynadığı 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisine yeni bir isim katıldı.
Kanal D’de her Salı akşamı izleyici karşısına çıkan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu katıldı.
Kadrosuyla dikkat çeken diziye Berkan Şal da “Toraman” karakteriyle dahil oldu.
Yüreği “toraman” bir cengaver…
Aslen bir demirci ustası olan, cesur gözü kara ve açık sözlü Toraman; zamanında Murad Han’ın yanında kılıç sallamış yiğit bir askerdir. Murad Han’a olan sadakati yüzünden Edirne’de işlediği bir cinayet onu Konstantiniyye’de kaçak olarak yaşamak zorunda bırakmış ancak Konstantiniyye topraklarında mahsur kalan Sultan Mehmed’le yollarının kesişmesiyle birlikte artık Toraman’ın yolu, Sultan Mehmed’in yolu olmuştur.
Mehmed Bir Cihan Fatihi, salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!
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