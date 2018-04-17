“Mehmed Bir Cihan Fatihi” yeni bölümü ile ekrana geliyor!
Sultan Mehmed, Orhan’ın serbest bırakılmasıyla ağabeyinin öldürülmesi arasında derin bir alaka olduğuna kanaat getirir.
En yakınındakilerden dahi şüphe duymaya başlar. Zağanos Paşa, sakladığı sırrın Mehmed tarafından keşfedilmesi endişesiyle son bir hamle yapar. Ama bu hamle onu Çandarlı Halil Paşa’nın eline düşürecektir. Bu esnada Konstantiniyye’den, Mara Hatun’la ilgili gelen haber Sultan Mehmed’i harekete geçmeye zorlar. Sultan Mehmed ve İmparator Konstantinos tekrar karşı karşıya geleceklerdir.
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