Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüme Ayasofya sahnesi damga vurdu
Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümüyle yine nefes kesen sahneleri ekrana taşıdı. Mehmed Bir Cihan Fatih’indekş Ayasofya sahnesi sosyal medyaya da konu oldu. Delibaş ile birlikte kılık değiştirerek Konstanniye şehrine giren Sultan Mehmed, Ayasofya'yı görünce duygulandı. Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm fragmanı ise kısa sürede paylaşıldı.
Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle paylaşıldı. Çandarlı Halil Paşa, Mehmed'in ne işler peşinde olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Konstantinos, bütün şehrin kapılarını kapatarak yoluna çıkacak kişilere engel olmaya çalışmaktadır. Mara Hatun, büyük bir tehlike nedeniyle Teodara tarafından uyarılır. Fakat Mara Hatun tanımadığı Teodara'nın boğazına hançer getirerek olan biteni öğrenmeye çalışır.
Mehmed, Osmanlı sarayındaki hain ile ilgili bilgi alır. Şehzade Orhan'a yüksek mertebeli bir kişinin yardım ettiğini öğrenen Mehmed, büyük merak ve kuşku içerisine girer.Mehmed, arkasından çevrilen kirli oyunları öğrenebilecek mi?
Mehmed Bir Cihan Fatihi, merakla beklenen yeni bölümüyle 10 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle