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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.04.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm 2. fragmanında Akşemseddin göründü

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Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm 2. fragmanında Akşemseddin göründü

Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin 3. bölüm fragmanları yayınlandı. Tarihi sahneleri ve karakterleriyle sosyal medyaya da konu olan Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm fragmanında Akşemseddin, sürprizi dikkat çekti. Çok yönlü Türk âlimi Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmed’e İstanbul’u fethetmesi için yol gösteriyor! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. bölüm fragmanları ve yeni gelişmelerin kısa bir özeti!

Kanal D ekranlarını kasıp kavuran tarihi dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. 3 Nisan Salı akşamı yayınlanacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. Bölüme dair önemli ipuçları veren fragmana Akşemseddin damga vurdu. 14. yüzyılın büyük alimlerinden Akşemseddin, Konstanniye fethi için gözden çıkaracağı değerlerin önemine vurgu yapar.  Konstantinos'un aşık olduğu şehri bırakmamak için her şeyi yapacağı ve bu aşkının onun gözünü kör edeceği de kesin bir vurgudur.

Öte yandan Melike, Sultan Mehmed Han'ın etrafından olan Eleni'den hoşnut olmaz. Eleni'nin hangi amaçla sürekli yanında olduğunu merak etmektedir.28 kere başarısız olan fetih denemelerinden, Sultan Mehmed Han çekinmez ve 29. fetih denemesinde başarıya ulaşma gayesi içerisindedir. Mehmed ve Delibaş için avlanma vaktidir. Gittikleri zorlu görev neticesinde hangi amaca ulaşacaklar?

YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Mehmed, gizli kapılar ardında Konstantiniyye’nin fethi için çalışmaya devam etmektedir. Çandarlı'nın ise Sultan Mehmed’i zapturapt altına almak için başka hesapları vardır. Bu hesaplardan Sultan Mehmed’in annesi yerine koyduğu Mara Hatun da nasibini alacaktır.

Ama fetih yolundaki en büyük tehlike bu değildir. Konstantinos yeni bir Haçlı birliği yaratmak niyetindedir. Bunu engellemek isteyen Sultan Mehmed, kimsenin aklına gelmeyecek, son derece tehlikeli bir işe girişecektir.

 

 

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