Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm 2. fragmanında Akşemseddin göründü
Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin 3. bölüm fragmanları yayınlandı. Tarihi sahneleri ve karakterleriyle sosyal medyaya da konu olan Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm fragmanında Akşemseddin, sürprizi dikkat çekti. Çok yönlü Türk âlimi Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmed’e İstanbul’u fethetmesi için yol gösteriyor! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. bölüm fragmanları ve yeni gelişmelerin kısa bir özeti!
Kanal D ekranlarını kasıp kavuran tarihi dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. 3 Nisan Salı akşamı yayınlanacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. Bölüme dair önemli ipuçları veren fragmana Akşemseddin damga vurdu. 14. yüzyılın büyük alimlerinden Akşemseddin, Konstanniye fethi için gözden çıkaracağı değerlerin önemine vurgu yapar. Konstantinos'un aşık olduğu şehri bırakmamak için her şeyi yapacağı ve bu aşkının onun gözünü kör edeceği de kesin bir vurgudur.
Öte yandan Melike, Sultan Mehmed Han'ın etrafından olan Eleni'den hoşnut olmaz. Eleni'nin hangi amaçla sürekli yanında olduğunu merak etmektedir.28 kere başarısız olan fetih denemelerinden, Sultan Mehmed Han çekinmez ve 29. fetih denemesinde başarıya ulaşma gayesi içerisindedir. Mehmed ve Delibaş için avlanma vaktidir. Gittikleri zorlu görev neticesinde hangi amaca ulaşacaklar?
YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Sultan Mehmed, gizli kapılar ardında Konstantiniyye’nin fethi için çalışmaya devam etmektedir. Çandarlı'nın ise Sultan Mehmed’i zapturapt altına almak için başka hesapları vardır. Bu hesaplardan Sultan Mehmed’in annesi yerine koyduğu Mara Hatun da nasibini alacaktır.
Ama fetih yolundaki en büyük tehlike bu değildir. Konstantinos yeni bir Haçlı birliği yaratmak niyetindedir. Bunu engellemek isteyen Sultan Mehmed, kimsenin aklına gelmeyecek, son derece tehlikeli bir işe girişecektir.
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