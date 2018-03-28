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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.03.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm ile ekrana kilitledi..İşte yeni bölüm fragmanı

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Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm ile ekrana kilitledi..İşte yeni bölüm fragmanı

Mehmed Bir Cihan Fatihi salı akşamı yayınlanan 2. son bölümü ile ekranlara geldi. Yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan Mehmed Bir Cihan Fatihi, 2. bölümünde yine izleyicileri ekrana kilitledi. Çandarlı Halil Paşa ve İshak Paşa başta olmak üzere çevresinde kuyusunu kazma girişiminde bulunan isimleri en yakınında tutan Fatih, Bizans'ın gönderdiği Eleni içinse akıl dolu bir plan kurmuştur. İşte, heyecan dolu dakikaların yaşandığı Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. son bölümü ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Tahta çıkmasının ardından ilk olarak Culüs bahşişi ile görevine başlayan Sultan Mehmed Han, etrafındaki dağınıklığı toparlamak için harekete geçmiştir. Şehzade Orhan'ın yarattığı problemleri kökünden çözmek isteyen sultan, Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümünde Bizans'a sığınan Orhan'ı ele geçirmek için yola çıkmıştır. Ancak Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans ile kurdukları sulh ortamının bozulmasını istememesi dolayısıyla hayata geçirdiği plan, Sultan Mehmed Han'ın eli boş dönmesine neden olmuştur. İşte, Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

SULTAN MEHMED HAN DÜZENİNİ KURUYOR

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin son bölümünde Sultan Mehmed, tahta çıkışının ardından ilk olarak Yeniçeri'nin Culüs Bahşişi'ni vermeye koyulmuştur. Çandarlı Halil Paşa'nın büyük bir korkuyla izlediği Sultan Mehmed, 12 yaşından sonra ilk kez çıktığı Yeniçeri'ye kendisini kabul ettirmiştir. Bundan sonrası için yapılması gereken ise Çandarlı Halil ve İshak Paşa'ya otoritesini kabul ettirmek olacaktır. Bizans'ın telkinleriyle Osmanlı Devleti'nin başına geçebileceğine inanan Şehzade Orhan, bunu başaramayacağını anlayınca Bizans'ın bir kalesine sığınmıştır. Peşinden giden Delibaş ve ordusu, yiğitçe kaleye girerek Orhan'ı kıskıvrak yakalamıştır. Tam bu esnada Bizans İmparatorluğu'nun kralı kalenin önüne gelerek Delibaş'ın Orhan'ı kendilerine vermesini talep etmiştir. Ancak Delibaş'ın Orhan'ı teslim etme gibi bir niyeti yoktur. Tam bu esnada Sultan Mehmed Han ve ordusu da kalenin etrafına gelmiştir. Tam cenk meydanında hareketlilik başlamışken Çandarlı Halil Paşa'nın gönderdiği uç beyleri, Sultan Mehmed Han'ın önüne geçmiştir.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şehzade Mehmed, babası Murad Han’ın vefatından sonra tahta çıkmak üzere Manisa’dan, Edirne’ye yola çıkar. Tahtın bir diğer adayı olan Şehzade Orhan ise bu sırada Konstantiniyye’dedir. İmparator Konstantinos, Şehzade Orhan’ı Osmanlı’nın başına geçirmek ister ve Edirne’ye gönderme kararı alır. Edirne’de onları bekleyen Çandarlı Halil Paşa’nın taht mücadelesinde kimi destekleyeceği Osmanlı’da yeni bir dönemin başlamasına yol açacaktır.

Şehzade Orhan'ın zamanında yetişememesi ve Mehmed'in akıllıca kurduğu plan, onun Edirne semalarına daha erken gelmesiyle sonuçlanmıştır. Nitekim Mehmed ve arkasından gelen destek birlikleri, saraya ilk adımlarını atmışlardır.

Şehzade Orhan'ın Edirne'ye gönderilmesinde ise bir neden vardır. Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. Bölümde Şehzade Orhan, Bizans'ın büyük bir dertten kurtulması için fırsata dönüşür.

Murad Han'ın ölümünün ardından paşalar son kozlarını oynar. Şehzade Orhan'a haber göndererek tahtın sahibi  olması için gelmesi gerektiğini söyler. Mehmed'in tahta oturmasına çekinen Konstantinos, bu plana sıcak bakar ve Orhan'ı göndermek zorunda kalır.

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