Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm ile ekrana kilitledi..İşte yeni bölüm fragmanı
Mehmed Bir Cihan Fatihi salı akşamı yayınlanan 2. son bölümü ile ekranlara geldi. Yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan Mehmed Bir Cihan Fatihi, 2. bölümünde yine izleyicileri ekrana kilitledi. Çandarlı Halil Paşa ve İshak Paşa başta olmak üzere çevresinde kuyusunu kazma girişiminde bulunan isimleri en yakınında tutan Fatih, Bizans'ın gönderdiği Eleni içinse akıl dolu bir plan kurmuştur. İşte, heyecan dolu dakikaların yaşandığı Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler
Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. son bölümü ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Tahta çıkmasının ardından ilk olarak Culüs bahşişi ile görevine başlayan Sultan Mehmed Han, etrafındaki dağınıklığı toparlamak için harekete geçmiştir. Şehzade Orhan'ın yarattığı problemleri kökünden çözmek isteyen sultan, Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümünde Bizans'a sığınan Orhan'ı ele geçirmek için yola çıkmıştır. Ancak Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans ile kurdukları sulh ortamının bozulmasını istememesi dolayısıyla hayata geçirdiği plan, Sultan Mehmed Han'ın eli boş dönmesine neden olmuştur. İşte, Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
SULTAN MEHMED HAN DÜZENİNİ KURUYOR
Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin son bölümünde Sultan Mehmed, tahta çıkışının ardından ilk olarak Yeniçeri'nin Culüs Bahşişi'ni vermeye koyulmuştur. Çandarlı Halil Paşa'nın büyük bir korkuyla izlediği Sultan Mehmed, 12 yaşından sonra ilk kez çıktığı Yeniçeri'ye kendisini kabul ettirmiştir. Bundan sonrası için yapılması gereken ise Çandarlı Halil ve İshak Paşa'ya otoritesini kabul ettirmek olacaktır. Bizans'ın telkinleriyle Osmanlı Devleti'nin başına geçebileceğine inanan Şehzade Orhan, bunu başaramayacağını anlayınca Bizans'ın bir kalesine sığınmıştır. Peşinden giden Delibaş ve ordusu, yiğitçe kaleye girerek Orhan'ı kıskıvrak yakalamıştır. Tam bu esnada Bizans İmparatorluğu'nun kralı kalenin önüne gelerek Delibaş'ın Orhan'ı kendilerine vermesini talep etmiştir. Ancak Delibaş'ın Orhan'ı teslim etme gibi bir niyeti yoktur. Tam bu esnada Sultan Mehmed Han ve ordusu da kalenin etrafına gelmiştir. Tam cenk meydanında hareketlilik başlamışken Çandarlı Halil Paşa'nın gönderdiği uç beyleri, Sultan Mehmed Han'ın önüne geçmiştir.
İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Şehzade Mehmed, babası Murad Han’ın vefatından sonra tahta çıkmak üzere Manisa’dan, Edirne’ye yola çıkar. Tahtın bir diğer adayı olan Şehzade Orhan ise bu sırada Konstantiniyye’dedir. İmparator Konstantinos, Şehzade Orhan’ı Osmanlı’nın başına geçirmek ister ve Edirne’ye gönderme kararı alır. Edirne’de onları bekleyen Çandarlı Halil Paşa’nın taht mücadelesinde kimi destekleyeceği Osmanlı’da yeni bir dönemin başlamasına yol açacaktır.
Şehzade Orhan'ın zamanında yetişememesi ve Mehmed'in akıllıca kurduğu plan, onun Edirne semalarına daha erken gelmesiyle sonuçlanmıştır. Nitekim Mehmed ve arkasından gelen destek birlikleri, saraya ilk adımlarını atmışlardır.
Şehzade Orhan'ın Edirne'ye gönderilmesinde ise bir neden vardır. Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. Bölümde Şehzade Orhan, Bizans'ın büyük bir dertten kurtulması için fırsata dönüşür.
Murad Han'ın ölümünün ardından paşalar son kozlarını oynar. Şehzade Orhan'a haber göndererek tahtın sahibi olması için gelmesi gerektiğini söyler. Mehmed'in tahta oturmasına çekinen Konstantinos, bu plana sıcak bakar ve Orhan'ı göndermek zorunda kalır.
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