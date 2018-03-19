Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman saat kaçta?

Mehmed Bir Cihan Fatihi, yayın günleri ile sorgulanmaya devam ediliyor. 2. Murad'ın oğlu, Fatih Sultan Mehmed'in hükümdarlığı öncesinde ve sonrasında yaşadıklarını konu alan Mehmed Bir Cihan Fatihi, her hafta Kanal D ekranlarında ekrana gelecek. Peki, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi hangi günler yayınlanıyor? İşte, Fatih'i anlatan dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığına dair detaylı bilgiler

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, Kanal D Ekranlarında salı akşamları izleyicisiyle buluşacak. Her hafta salı günü saat 20.00 itibariyle yayınlanacak olan dizi, yeniden izlemek isteyenler için TV yayınından sonra Kanald.com.tr üzerinde olacak.

Bizans İmparatorluğu’nun en önemli isimlerden, İmparator Konstantinos’un kardeşi, Bizans ordularının komutanı Demetrios (Serdar Orçin) ağabeyine karşı içten içe hissettiği haset ile Bizans tahtına oturmaya çalışacak.

Demetrios’un çıktığı bu yolda en büyük destekçisi ise, Pontus Prensesi olarak geldiği Konstantinopolis’ de Bizans İmparatoriçesi olma hayalleri kuran sevgilisi Teodora (Toprak Sağlam) olacak.

Sultan Mehmed’i devirmeye çalışacak olan bir diğer isim ise Bizans donanma komutanı Notaras (Yavuz Sepetçi) olacak. Kimsesiz çocuklardan kurduğu, gizli bir suikastçı teşkilatı olan Notaras, siyasi emelleri uğruna kızı Eleni’yi dahi kullanmaya çekinmeyecek. Notaras, Sultan Mehmed için keskin zekası ve güzelliği ile önemli bir savaşçı olan Evdokya’yı (Funda Eryiğit) görevlendirecek. Evdokya, Notaras’ın emri ile Sultan Mehmed’i öldürmeye çalışacak.