Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman saat kaçta?

Mehmed Bir Cihan Fatihi, yayın günleri ile sorgulanmaya devam ediliyor. 2. Murad'ın oğlu, Fatih Sultan Mehmed'in hükümdarlığı öncesinde ve sonrasında yaşadıklarını konu alan Mehmed Bir Cihan Fatihi, her hafta Kanal D ekranlarında ekrana gelecek. Peki, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi hangi günler yayınlanıyor? İşte, Fatih'i anlatan dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığına dair detaylı bilgiler
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, Kanal D Ekranlarında salı akşamları izleyicisiyle buluşacak. Her hafta salı günü saat 20.00 itibariyle yayınlanacak olan dizi, yeniden izlemek isteyenler için TV yayınından sonra Kanald.com.tr üzerinde olacak.
Bizans İmparatorluğu’nun en önemli isimlerden, İmparator Konstantinos’un kardeşi, Bizans ordularının komutanı Demetrios (Serdar Orçin) ağabeyine karşı içten içe hissettiği haset ile Bizans tahtına oturmaya çalışacak.
Demetrios’un çıktığı bu yolda en büyük destekçisi ise, Pontus Prensesi olarak geldiği Konstantinopolis’ de Bizans İmparatoriçesi olma hayalleri kuran sevgilisi Teodora (Toprak Sağlam) olacak.
Sultan Mehmed’i devirmeye çalışacak olan bir diğer isim ise Bizans donanma komutanı Notaras (Yavuz Sepetçi) olacak. Kimsesiz çocuklardan kurduğu, gizli bir suikastçı teşkilatı olan Notaras, siyasi emelleri uğruna kızı Eleni’yi dahi kullanmaya çekinmeyecek. Notaras, Sultan Mehmed için keskin zekası ve güzelliği ile önemli bir savaşçı olan Evdokya’yı (Funda Eryiğit) görevlendirecek. Evdokya, Notaras’ın emri ile Sultan Mehmed’i öldürmeye çalışacak.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün