Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor? Kadroda kimler var?

2018 yılının en iddialı projesi; Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin merakla beklenen ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Büyük bir ilgi ile karşılanan ve yayınlanmasından sonra sosyal medyaya da damga vuran Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat vereceği Sultan Mehmed Han, savaş meydanında izleyici karşısına çıktı. Peki tam kadrosu açıklanmayan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisin ne zaman başlayacak?



Güçlü oyuncu kadrosu ile adını tarihe sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatılacağı Mehmed Bir Cihan Fatihi yakında Kanal D’de!

Müjdelenen kumandan!

Stratejik, askeri ve kişisel dehası ile bir cihan fatihi olan Sultan Mehmed Han’ın 2. Kosova Savaşı görüntüleri ile birlikte zırhını giydiği sahnedeki sözleri herkesi derinden etkiledi.

“Ben Mehmed Han… Mehmedlerin ikincisi. Atam Osmangazi, babam Murad Han…

Doğdum...

Yaşamaz dediler... Yaşadım.

Sultan olamaz dediler... Oldum.

O şehri alamaz dediler..."