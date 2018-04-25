Mehmed Bir Cihan Fatihi final bölümü fragmanı yayında
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı, final haberi geldi. En son 17 Nisan Salı akşamı izleyicileriyle buluşan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, 1 Mayıs tarihli 6. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölüm fragmanı ve final gelişmelerine dair ilk ipuçları!
Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölüm final fragmanı yayında! Bizans İmparatorluğu, Mehmed'e karşı önlem almaya çalışıyor; Mehmed, Konstantiniyye hayali için harekete geçiyor!
Sultan Mehmed Han, Konstantiniyye hayali için hamlelerine devam eder. Bizans İmparatoru Konstantinos, Çandarlı Halil Paşa ve İshak Paşa'dan gizli yürüttüğü planı, tam istediği gibi devam eder. Şehzade Orhan ise Konstantinos ile iş birliği yapmanın eşiğindedir. Mehmed'in yükselişi, herkesi tedirgin eder.
Öte yandan Eleni'nin, Mehmed'in yanında oluşu Bizans İmparatorluğu'nun tepkisini çeker. Eleni'nin, kendilerine karşı Mehmed'e yardım ettiğini düşünürler. Eleni'yi köşeye sıkıştırabilmek için Evdokya görevlendirilir. Eleni ile Mehmed'in iş birliği, Melike Hatun'u da rahatsız etmeye devam eder. Leyla Hatun ise Beyazıd'ın hedef haline geldiğini öğrenir. Saraydaki tehlikeler giderek artarken, Konstantinos ise Mehmed'in kara bir haber alacağını ifade eder.
Mehmed Bir Cihan Fatihi, merakla beklenen yeni bölümüyle 1 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
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