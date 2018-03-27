Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisiyle hayatı merak edilen Melike Hatun kimdir?
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisindeki tarihi karakterlerden Melike Hatun'un kim olduğunu merak edenler vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Dizide başarılı oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’nin canlandırdığı karakter merak konusu oldu. Peki, Melike Hatun kimdir? Melike Hatun'u canlandıran Hazal Filiz Küçükköse kimdir ve kaç yaşında?
Melike Hatun, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisini seyreden izleyicilerin araştırdığı bir isim oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Çandarlı Halil Paşa’nın kızı olan Melike Hatun, küçüklüğünden beri Mehmed'e aşık bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Hazal Filiz Küçükköse’nin hayat verdiği Melike Hatun karakterinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Melike Hatun kimdir? Dizide Melike Hatun nasıl bir karakter olacak? Melike Hatun karakterine can verecek olan Hazal Filiz Küçükköse kimdir ve kaç yaşındadır? İşte merak edilen detaylar...
MELİKE HATUN KİMDİR?
Kanal D ekranlarından izleyici ile buluşan Mehmed Bir Cihan Fatihi adlı dizide yer alan tarihi bir karakter olan Melike Hatun, Çandarlı Halil Paşa’nın kızıdır. Kendini bildi bileli Mehmed’e aşıktır. Mehmed çocuk yaşında tahttan ayrılıp Manisa’ya gönderildiğinde onu bekleyeceğine yemin etmiş, döneceği günü beklemiştir. Murad Han’ın ölmesi üzerine Mehmed yeniden tahta geçince Melike’nin de dileği gerçek olur. Ancak Mehmed eski Mehmed değildir. Melike Hatun karakterini dizide başarılı oyuncu Hazal Filiz Küçükköse canlandırıyor.
HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?
1988 Mersin doğumlu olan Hazal Filiz Küçükköse, liseyi Ankara'da bitirdi. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Hazal Filiz Küçükköse, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde eğitimine devam ediyor. Özel oyunculuk dersleri aldı ve ekran kariyerine günlük dizi projesiyle başladı.
Beni Affet, Kara Sevda, Deniz Yıldızı, Günahkar ve Kalbim seni seçti gibi farklı dizilerde rol aldı. 2015 yapımı Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Zeynep Soydere karakteri ile kariyerinde zirve yaptı. 2014 yılında meslektaşı Tuan Tunalı ile evlendi.
Sevilen oyuncu son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde seyirci karşısına çıkıyor.
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