Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın tarihi belli oldu... İşte fragman!

Kenan İmirzalıoğlu’nun, Osmanlı tarihinin en önemli padişahlarından Fatih Sultan Mehmed’e hayat vereceği Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın tarihi belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun yanı sıra birçok ünlü isim yer alıyor.

Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, Ertan Saban, İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Kaan Çakır, Serdar Orçin, Yavuz Sepetçi, Leyla Tanlar, Mert Yazıcıoğlu ve Çetin Tekindor, Mehmed Bir Cihan Fatihi’nde izleyici ile buluşacak.

Güçlü oyuncu kadrosu ile adını tarihe sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yol üzerinde yaşadıklarının anlatılacağı Mehmed Bir Cihan Fatihi 20 Mart Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D’de!