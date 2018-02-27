'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisinin oyuncuları açıklandı – Büşra Develi de göründü

Yakında Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşacak olan "Mehmed Bir Cihan Fatihi"nin tanıtımları ardından kadro bilgisi de geldi. Geçtiğimiz haftalarda diziseverlerle ie paylaşılan tanıtımları ile büyük beğeni toplayan "Mehmed Bir Cihan Fatihi" sosyal medyada da adından çokça söz ettirmişti. Savaş meydanındaki Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandıracağı Sultan Mehmed Han’ın görüntüleri ile birlikte zırhını giydiği sahnedeki sözleri merak uyandırmıştı. Peki uzun süredir ekranlarda olmayan Kenan İmirzalıoğlu’na kadroda kimler eşlik edecek?



Dizide, Kenan İmirzalıoğlu’nun yanı sıra Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, Ertan Saban, İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Kaan Çakır, Serdar Orçin, Yavuz Sepetçi, Leyla Tanlar, Mert Yazıcıoğlu ve Çetin Tekindor rol alıyor.

'Mehmed Bir Cihan Fatihi konusu;

451 yılında, babasının ölüm haberini alıp Manisa’dan Edirne’ye yani Payitahta doğru yola çıktığında Sultan Mehmed’in bir büyük hayali vardır. Cihanın gözbebeği Konstantinopolis’i fethetmek. Ancak büyük hayalinin önünde aşılması zor, büyük engeller belirecektir. Kadim şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış; ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermiştir. Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.

Çağının çok ötesindeki bu büyük Sultan parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerler. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşatır, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından, “imkânsız” denileni başararak Konstantinopolis’i fetheder. En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırır.

O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğu'nun da temellerini atar. İstanbul’un fethi ile bir devri kapatıp bir devri açan Fatih Sultan Mehmed’in hayatından esinlenerek ekrana aktarılacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi yakında Kanal D’de!